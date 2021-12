SuccÃ¨s de lâ€™opÃ©ration de financement O’MEGA 1BIS

L’investissement participatif pour la centrale solaire O’MEGA 1BIS a été souscrit dans son intégralité, soit 560 000 €. Cette opération, réservée au Vaucluse et ses départements limitrophes, a rassemblé 58 investisseurs, particuliers et entreprises, pour un ticket moyen de 9 655 €. Un succès ! D’une puissance de 5 MWc et utilisant la technologie Hydrelio®, le projet O’MEGA 1BIS est l’extension de la centrale solaire flottante O’MEGA 1, d’une puissance 17 MWc, qui a été mise service fin 2019 à Piolenc, dans le Vaucluse. Les 11 230 nouveaux modules photovoltaïques viendront s’ajouter aux 47 000 déjà installés sur l’étendue d’eau, artificialisée par des années d’exploitation par une carrière d’extraction de matériaux. L’alliance de panneaux solaires et de flotteurs permet de valoriser des surfaces jusqu’alors inutilisées qui n’entrent pas en compétition avec des terres agricoles et naturelles.​ Les deux parcs combinés couvriront les besoins en électricité de 5 768 foyers vauclusiens.