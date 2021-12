INTERSOLAR EUROPE 2022 : dÃ©jÃ  rÃ©servÃ© Ã  plus de 80 %

Après le fantastique redémarrage du premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde, qui s’est tenu dans un format compact « Restart » en octobre 2021, la prochaine édition normale aura lieu du 11 au 13 mai 2022 à Munich. Ce n’est pas la seule bonne nouvelle dont la filière peut se réjouir. De quoi d’ores et déjà doper la fréquentation !

La filière solaire internationale se retrouvera en mai 2022 au salon Intersolar Europe, dont 80 % de la surface d’exposition sont déjà réservés. Pour Carsten Körnig, directeur général de l’Association fédérale allemande de l’industrie solaire : « L’accord de coalition offre les conditions nécessaires à l’envolée de l’énergie solaire en Allemagne. D’ici 2030, quelque 140 GW photovoltaïques devraient être nouvellement installés, et toutes les surfaces de toitures appropriées devraient être utilisées pour le solaire. C’est l’objectif déclaré du gouvernement allemand. Afin de tripler ou de quadrupler la demande PV annuelle nécessaire à cet effet, le nouveau gouvernement entend lever rapidement tous les obstacles à la poursuite du développement de la filière. Le BSW-Solar et ses membres le soutiendront activement dans cette démarche. C’est parti ! »

Le marché du PV est en plein essor : tous les acteurs internationaux se retrouveront à Munich en mai 2022

L’énergie solaire, pilier central de la réalisation des objectifs climatiques, est essentielle à l’échelle européenne. Selon les prévisions de SolarPower Europe dans son étude « EU Market Outlook 2020- 2024 for Solar Power », les 5 premiers pays européens en termes de développement du solaire sont l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la France et la Pologne. C’est également de ces pays (parmi les 10 premiers pays visiteurs) qu’est venu le plus grand nombre de visiteurs de The smarter E Europe Restart 2021. Au total, Munich a accueilli quelque 26 000 visiteurs de 93 pays. Walburga Hemetsberger, CEO de SolarPower Europe, explique cette évolution : « Intersolar Europe 2022 arrive au bon moment. Le solaire est en plein essor en Europe, et il devrait constituer la principale capacité de production d’électricité installée en Europe d’ici 2025. Avec la publication de la première stratégie solaire de l’Union européenne au deuxième trimestre 2022, le pacte vert européen donnera un coup de pouce supplémentaire à l’énergie solaire. Intersolar Europe 2022 sera le point de convergence où tout le monde pourra se retrouver, approfondir ses connaissances et faire des affaires, au cours d’une année cruciale pour le secteur solaire européen. »

Intersolar Europe 2022 : Lancement des candidatures pour les AWARDS et des contributions à la conférence

Le nouveau monde de l’énergie nécessite des produits, services et modèles commerciaux innovants, que les organisateurs d’Intersolar Europe se doivent de récompenser. Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, les leaders du marché, PME, startups et porteurs de projets pourront tous soumettre leurs solutions et projets d’avenir pour remporter les prix d’innovation les plus prestigieux du secteur de l’énergie : The smarter E AWARD, Intersolar AWARD et ees AWARD. Prix phare du secteur solaire, l’Intersolar AWARD récompense dans la catégorie Photovoltaics les entreprises qui façonnent les futures tendances grâce à des innovations dans les technologies de cellule, les panneaux solaires, les onduleurs ou les structures porteuses. Dépôt des candidatures sur www.thesmartere-award.com Les acteurs du nouveau monde de l’énergie qui souhaitent contribuer au programme de l’Intersolar Europe Conference dans le cadre des quatre The smarter E Europe Conferences (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) peuvent envoyer leurs propositions de présentation jusqu’au 28 janvier 2022. Plus d’informations sur les thématiques et les conditions de participation dans le Call for Abstracts Center de l’Intersolar Europe Conference.