Q CELLS fournit les modules photovoltaÃ¯ques pour la plus grande centrale solaire de TotalEnergies en France

Pour Q CELLS, cette centrale de 55 MWc, développée, construite et exploitée par TotalEnergies, offre l’opportunité de mettre en valeur les performances et la fiabilité des 120.000 panneaux qualifiés bas-carbone Q.PEAK DUO L-G6.3 installés.

La centrale solaire La Metaire 55 MWc de 75 hectares récemment mise en service, au nord-est de Gien (Loiret), produit près de 64 GWh d’électricité par an, couvrant l’équivalent de la consommation électrique de 38 000 personnes et permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plus de 550 000 tonnes de CO2 sur toute sa durée de vie.

Une chaîne d’approvisionnement à faible émission de CO2

Q CELLS a été l’un des premiers fabricants majeurs de panneaux à obtenir la certification de faible empreinte carbone (CFP) de la Commission française de réglementation de l’énergie (CRE) pour les offres photovoltaïques pour centrales PV au sol et a réalisé de formidables progrès au cours des dernières années pour développer une chaîne d’approvisionnement à faible émission de CO2 pour ses matériaux et ses composants.

Les panneaux Q.PEAK DUO L-G6.3 étaient parmi les premiers panneaux de Q CELLS à être certifiés par Certisolis comme composants à faible empreinte carbone, et l’entreprise est sur le point de lancer ses toutes dernières gammes de panneaux à faible empreinte carbone en France au deuxième trimestre de l’année prochaine : les panneaux Q.PEAK DUO XL-G11 et Q.PEAK DUO XL-G10 disponibles en version bi faciale.

La technologie de passivation brevetée, Q.ANTUM

La série de modules Q.PEAK DUO repose sur la technologie de passivation brevetée, Q.ANTUM. Brevet qui appartient à la société Q CELLS. Il permet aux cellules photovoltaïques de capter et de convertir la lumière du soleil en électricité de manière plus efficace et surtout plus efficace que les cellules solaires traditionnelles.

Q CELLS a défendu avec succès sa propriété de ce brevet technologique – le brevet ’689 – en Allemagne depuis 2019, et continue de faire respecter ses droits légaux pour défendre les valeurs de ce brevet, garantissant ainsi un environnement de la technologie solaire juste, sain et innovant en Europe et au-delà.L’engagement de Q CELLS a améliorer en permanence l’empreinte écologique de sa chaîne de production est évidente pour ces modules, mais également dans son statut de membre fondateur de la Ultra Low-Carbon Solar Alliance (ULCSA) aux États-Unis, dans sa déclaration d’appartenance à l’initiative coréenne RE100, par l’intermédiaire de sa société-mère Hanwha Solutions, et dans son investissement récent dans l’entreprise REC Silicon, qui aidera Q CELLS à sécuriser une fourniture stable de polysilicone fabriqué en utilisant une énergie hydraulique bas carbone.

Q CELLS et CRE, même combat

Le directeur commercial France de Q CELLS, Laurent Bodin, a indiqué : « Nous sommes ravis d’avoir été sélectionné par TotalEnergies pour leur plus vaste projet solaire en France. Q CELLS s’engage à 100 % pour aider à alimenter la révolution renouvelable en France avec des panneaux solaires à faible empreinte carbone, parce que la philosophie de la CRE (utiliser uniquement des matériaux ayant le plus faible impact possible pour des projets d’énergie propre) est en adéquation parfaite avec celle de Q CELLS qui consiste à entreprendre des efforts colossaux dans le monde entier pour réduire son empreinte carbone et ouvrir la marche en termes de pratiques économiques écologiques. »