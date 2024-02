Strasbourg et Dijon embarquent dans l’aventure des Assises EuropÃ©ennes de la Transition Ã‰nergÃ©tique !

Alors que se tiendra à Dunkerque la 25ème édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique les 10, 11 et 12 septembre prochains, les 3 co-organisateurs historiques de l’événement – la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l’ADEME annoncent l’entrée officielle de ces deux nouveaux territoires dans l’organisation de cet évènement majeur.

Depuis 25 ans, les Assises insufflent un esprit d’ouverture, à la fois sur l’Europe et à travers les partenariats institutionnels et privés tissés au fil des ans. Ce rassemblement qui réunit plus de 3500 congressistes chaque année, a su s’adapter et innover, en embarquant citoyens, jeunes et acteurs locaux du territoire hôte. L’entrée de nouveaux membres au comité d’organisation vient nouer de nouveaux partenariats en créant de la diversité, et ainsi enrichir ce concentré d’innovations et d’expertises territoriales et européennes en constante évolution.