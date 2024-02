Salon International de lâ€™Agriculture : Photosol lance le 13h de lâ€™AgrivoltaÃ¯sme

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, Photosol, pionnier de l’agrivoltaïsme, lance le 13h de l’agrivoltaïsme. Ce grand rendez-vous quotidien organisé sur le stand d’In Vivo, accueillera une vingtaine de grands invités, experts, partenaires, coopératives, élus et agriculteurs pour partager leurs expériences, leurs témoignages et leurs engagements pour réussir la transition agricole et énergétique.

Expert français reconnu dans le secteur de l’agrivoltaïsme, Photosol, filiale renouvelable du Groupe Rubis, traitera un thème par jour pour apporter un éclairage politique, énergétique et agronomique ou encore présenter les engagements en faveur de la transition agricole et énergétique. Au programme :

Lundi 26 février : Transition agricole : attractivité du métier agricole et enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

En pleine crise agricole, la transmission d’exploitations et l’attractivité des métiers agricoles sont au cœur des préoccupations des acteurs du secteur. Comment s’installer ou investir dans la reprise d’exploitation ? Quels bénéfices l’agrivoltaïsme apporte-t-il dans cette transition agricole ? Comment transmettre la passion des métiers agricoles ?

Autant de questions auxquels répondront nos invités :

Maxime Pawlak, Co-fondateur de Eloi, une entreprise à mission qui accompagne la transition agricole,

Gabriel Brezet, co directeur du Business développement de Photosol

Valérie et Hortense Gorisse, agricultrices de mère en fille où comment le métier agricole reste attractif

Ils partageront leur volonté d’accompagner la reprise des exploitations pour préserver l’agriculture en France aux côtés de nos 2 grands témoins, Valérie et Hortense, donneront leur vision d’un métier passion, et la richesse des métiers agricoles.

Mardi 27 février : Agrivoltaïsme : quelle acceptabilité, entre protection de la biodiversité, souveraineté alimentaire et énergétique ?

Ils ont accepté de venir débattre au Salon de l’agriculture :

Sandrine Le Feur, députée du Finistère

Audrey Juillac, Présidente de la Fédération Française des Producteurs Agrivoltaïques (FFPA), agricultrice dans le Lot-et-Garonne

Michel Dubromel, membre du directoire Énergie de FNE et ancien président de FNE

Jean-Luc Didier, référent agrivoltaïsme pour la Coordination Rurale

Mercredi 28 février : Parcs agrivoltaïques : suivi expérimental, résultats agricoles et bonnes pratiques.

Vous souhaitez connaitre les synergies entre productions agricoles et photovoltaïques ? Vous souhaitez comprendre les points d’attention lors du développement d’un projet agrivoltaïque ?

En présence de :

Christian Courtier, Producteur en arboriculture et vigne, porteur d’un projet agrivoltaïque en Haute-Marne,

Alizée Loiseau du cabinet de conseil Agrosolutions

Cyrille Bouhier, Directeur de l’agrivoltaïsme chez Photosol.

Jeudi 29 février : Comment améliorer la performance énergétique de son exploitation ?

Dans un contexte de croissance des coûts de l’énergie, les solutions photovoltaïques sur toitures ou de nouveaux bâtiments agricoles permettent désormais aux exploitations agricoles, collectivités locales et industries de disposer d’une offre complète d’accompagnement pour une performance énergétique optimale.

Regards croisés avec :

Nicolas Ufferte, directeur de l’agence Photosol Mobexi

Julien Soûle, Jeune agriculteur, et Président de l’organisme qui gère la filière Mirandais. Il partagera sa vision des solutions de toitures photovoltaïques sur stabulation dans la reprise d’exploitation.

Vendredi 1er mars : Comment l’agrivoltaïsme permet de développer la filière fruits rouges ?

Face à une demande croissance des consommateurs de pouvoir disposer de fruits rouges issus de l’agriculture française, Fruits Rouges& co accompagne la diversification des exploitations en développant un atelier de fruits rouges. Avec une offre adaptée à la filière des petits fruits et arboriculture, Photosol développe avec Insolight, une technologie d’ombrière semi-transparente. Insolight assurera le suivi agronomique et les bénéfices pour la production.

En présence de :

Thomas Magnien, producteur et agriculteur partenaire

Mélanie Marchand, Fruits Rouges and Co

Clémence Daudé, Responsable des partenariats de développements agrivoltaïques

Encadré

Informations Pratiques

Salon de l’Agriculture du 26 février au 1er mars.

Paris Expo – Porte de Versailles

Stand IN VIVO : 4G90 pavillon 4

Le plateau sera diffusé tous les jours en direct à 13H sur la page Facebook de Photosol.