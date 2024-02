RÃ©seau Ã©lectrique mondial : quelles stratÃ©gies pour surmonter un goulet d’Ã©tranglement imminent ?

Un nouveau rapport de Rethink Energy prédit que l’expansion du réseau électrique ralentira d’ici 2030, les ajouts ne parvenant pas à suivre le rythme de la dernière décennie en raison des coûts élevés, des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des problèmes d’autorisation. Les États-Unis sont les plus susceptibles de rencontrer des problèmes de permis, la Chine ouvre la voie et l’Europe mise sur un atout continental intelligent, moderne, numérique et interconnecté.

Le choix des matériaux complique encore davantage les efforts de modernisation du réseau, le cuivre et l’aluminium devenant les principales options pour la production de câbles et de lignes. La pandémie de COVID-19 et les tensions géopolitiques ont perturbé les chaînes d’approvisionnement, entraînant des retards dans des composants critiques tels que les transformateurs de puissance.

La numérisation du réseau apparaît comme un facteur essentiel

Face à ces défis, des stratégies alternatives telles que le stockage de l’énergie et l’hydrogène vert offrent des solutions prometteuses. Les technologies de stockage d’énergie, allant des batteries aux systèmes à air comprimé, peuvent alléger la pression sur le réseau en offrant flexibilité et fiabilité. L’hydrogène vert, produit par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables, présente un immense potentiel en tant que carburant alternatif propre. De plus, la numérisation du réseau apparaît comme un facteur essentiel d’une gestion efficace des ressources et de l’intégration de diverses sources d’énergie. Malgré les défis, Rethink prédit une expansion progressive de la capacité de courant continu à haute tension, bien que peut-être pas tout à fait au rythme des ajouts annuels au cours des 10 dernières années, principalement en raison des problèmes décrits, qui sont tous développés plus en détail dans le rapport ci-joint.

La méthodologie via une approche multiforme

La méthodologie de recherche sur le réseau électrique mondial implique une approche multiforme qui intègre les informations d’experts du secteur, une analyse sectorielle, un examen des données historiques, un examen de la stratégie nationale et une corrélation avec un rapport distinct de Rethink Energy prévoyant la consommation mondiale d’électricité jusqu’en 2050. Ce rapport devrait être particulièrement utile aux institutions gouvernementales qui sont en mesure d’influencer le paysage politique des réseaux nationaux à travers le monde et qui souhaitent mieux comprendre l’état actuel des choses, ainsi que les limites et les opportunités.

