Storio Energy sâ€™adosse au gÃ©ant Sungrow pour son 1er projet de stockage de batterie Ã  destination des industriels

11 modules de stockage Sungrow PowerStack ST-110kW-225kWh seront couplés aux panneaux photovoltaïques d’une puissance de 2 MWc, déployés sur le site de Baudin Chateauneuf, permettant de couvrir 50% des besoins en électricité du site.

Storio Energy, pionnier du stockage d’énergie en BtoB, vient de mettre en service de son premier projet de stockage d’énergie sur le site industriel de Baudin Chateauneuf, situé à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret). Cette réalisation repose sur un partenariat avec Sungrow, spécialiste mondial des solutions de stockage par batterie, qui fournit les 11 modules PowerStack ST-110kW-225kWh intégrés à l’installation.

La batterie permet une gestion intelligente de l’énergie

“Nous sélectionnons nos partenaires fabricants de batterie en fonction de plusieurs critères : la qualité technique, la performance, et la sécurité du produit, les conditions financières et contractuelles, la présence d’un support technique en France. Ce partenariat avec Sungrow nous permet d’offrir à nos clients une solution robuste, à la pointe de l’innovation au service de notre mission d’aider les industriels à sortir gagnants de la transition énergétique en cours.” estime Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy. Ce projet illustre la manière dont le stockage par batterie répond aux défis énergétiques actuels. En permettant une gestion intelligente de l’énergie, cette installation optimise l’autoconsommation, protège contre la variabilité des prix de l’électricité et renforce la stabilité du réseau.

Grâce à la batterie, le taux d’autoconsommation passe de 50% à 80%

Le système de stockage déployé, d’une puissance totale de 1,2 MW et d’une capacité de 2,5 MWh, utilise la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) et un système de refroidissement liquide de nouvelle génération. Ces caractéristiques permettent d’atteindre des performances optimales tout en garantissant une sécurité accrue contre les risques d’incendie. ” Nos batteries PowerStack permettent d’optimiser l’utilisation de l’énergie renouvelable et de stabiliser le réseau électrique, contribuant ainsi activement à la décarbonation du secteur industriel.” souligne Stéphane Levesque, Directeur Général de Sungrow France. La batterie est en effet directement connectée aux installations photovoltaïques du site, totalisant 2 MWc de puissance solaire. Cette intégration permet de couvrir 50% des besoins énergétiques du site, réduisant ainsi sa dépendance au réseau. En effet, grâce à la batterie, le taux d’autoconsommation passe de 50% à 80%, garantissant une meilleure valorisation de l’énergie produite.

La participation de la batterie aux mécanismes de stabilisation du réseau augmente la valeur de 50%

L’installation permet à Baudin Chateauneuf d’amortir son investissement en 6 ans, avec un taux de retour sur investissement de 15% et une durée de vie estimée à 15 ans. Lorsque la batterie n’est pas sollicitée pour l’autoconsommation du site, elle participe aux mécanismes de stabilisation du réseau, notamment via l’effacement de consommation et la régulation de fréquence (réserve primaire et secondaire). Ces activités permettent d’augmenter de 50% la valeur créée par le projet.