Moratoire sur le solaire distribuÃ© ? SeeYouSun tire la sonnette dâ€™alarme

Avis de tempête sur le solaire photovoltaïque ! SeeYouSun appelle le gouvernement à maintenir son cap en faveur des énergies renouvelables, indispensables à la transition écologique et énergétique et à la vitalité des territoires !

Le cabinet du Ministre chargé de l’Industrie et de l’Energie, Marc Ferracci, a présenté hier, le 12 février, un projet de refonte du cadre du développement du solaire photovoltaïque. Comme révélé ce matin par les représentants de la filière, « le Gouvernement envisage de réduire de façon rétroactive au 1er février, les niveaux de soutien aux projets solaires d’une puissance inférieure à 500 kWc (segment dit « S21 »), d’une manière telle que plus aucun projet ne sera viable économiquement en 2025. »

SeeYouSun qui emploie près de 120 collaborateurs et collaboratrices et travaille sur près de 1 000 centrales partout en France, tire la sonnette d’alarme et dénonce un moratoire qui ne dit pas son nom. Le numéro 1 de l’ombrière photovoltaïque en France appelle le Gouvernement à ne pas changer brutalement de cap, alors même que la loi APER du 10 mars 2023 rendait obligatoire l’implantation de panneaux photovoltaïques sur ombrières sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1er juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de la superficie des parcs. Un tel revirement politique serait catastrophique, à l’image du moratoire de 2010. Cela reviendrait à porter un coup d’arrêt à la filière, aux acteurs qu’elle fait vivre et à tous les projets de décarbonation qu’ils mènent sur le territoire, en partenariat avec les collectivités et les acteurs privés, et au service de la transition écologique et énergétique.

Grâce à la politique de soutien menée jusqu’alors par le Gouvernement,

SeeYouSun a pu avec ses partenaires en 2024 :

• sécuriser 450 nouveaux projets photovoltaïques ;

• construire 164 nouvelles centrales ;

• mettre en service 130 centrales.

Autant de centrales qui généreront au total une puissance de près de 200 MWc, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 790 000 habitants. Tous ces projets, pour la plupart de centrales photovoltaïques en ombrières de parkings, sont déployés main dans la main avec plus de 50 partenaires locaux (syndicats d’énergie, sociétés d’économie mixte, entreprises, industries, collectivités, banques). Ils représentent 100 Millions d’euros de travaux, payés à des entreprises françaises (Voirie Réseaux Divers, gros œuvre, charpente, électricité), faisant ainsi vivre un tissu économique local, notamment dans les communes rurales. Et ce partout en France, de Dunkerque à Nice, quel que soit les temps d’ensoleillement !

Enfin, SeeYouSun, le groupe aux origines bretonnes, insiste sur le fait que le solaire distribué est un outil puissant de développement de nos territoires, encore trop peu connu ! Plus d’un quart des projets sont ainsi déployés dans des communes de moins de 2 000 habitants. Bien sûr, le solaire est un outil facilement et rapidement déployable qui permet de produire et partager au local une énergie décarbonée, indispensable pour mener à bien la transition écologique et énergétique. Mais surtout : à l’heure où les fractures territoriales s’accentuent et où les budgets des communes se resserrent, le solaire a cette faculté inestimable de régénérer gratuitement l’offre de services de proximité. À Villebret en région Auvergne-Rhône-Alpes, le solaire a redonné une nouvelle jeunesse au club de tennis, qui a vu son nombre de licenciés doubler en seulement quelques mois. En installant des panneaux photovoltaïques en ombrières, la commune a couvert et modernisé des terrains qui étaient peu à peu délaissés, en raison de coûts d’entretien trop élevés. À Meillon, l’implantation d’une ombrière photovoltaïque a offert aux 900 habitants un parking ombragé et une aire abritée pour le matériel communal. Etc.

Pour toutes ces raisons, SeeYouSun appelle le Gouvernement à ne pas faire brutalement marche à arrière et à maintenir sa politique de soutien au solaire distribué, en particulier pour les projets en ombrières d’une puissance inférieure à 500 kWc. SeeYouSun se tient à la disposition du Gouvernement, conjointement avec tous ses partenaires SEM, pour trouver de nouvelles solutions, en lien notamment avec l’intégration des nouveaux usages et des solutions de flexibilité (autoconsommation collective, batteries, véhicules électriques, etc.), afin de concilier les différentes problématiques.