Le groupe Octopus Energy annonce de solides résultats pour l’exercice 2024

Octopus Energy Group, acteur mondial des énergies renouvelables et de la technologie, dévoile aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2023-2024, clôturé le 30 avril 2024. Un bon cru !

Grâce à une gestion financière prudente et une stratégie de croissance soutenue, le groupe affiche un chiffre d’affaires stable de 14,9 milliards d’euros (12,4 milliards de £) et un bénéfice net de 99,7 millions d’euros (83 millions de £), correspondant à une marge bénéficiaire de 0,7%. Le renforcement de son bilan a été marqué par une augmentation significative de son actif net, passant de 867 millions à 2 milliards d’euros (722 millions de £ à 1,7 milliard de £, soit +145%), principalement grâce à un investissement en capital de 754 millions d’euros (628 millions de £) de la part de ses investisseurs actuels. Cette confiance renouvelée permet à Octopus de poursuivre son expansion et d’approvisionner un nombre toujours croissant de clients à travers le monde.

“Fournisseur de l’Année” en France

Parmi les principaux faits marquants de l’exercice : Octopus a acquis Shell Energy Retail en décembre 2023 et migré, en moins de 3 mois, 1,3 million de nouveaux clients vers sa plateforme technologique Kraken, Octopus a fourni près de 7 millions de clients au Royaume-Uni et triplé sa clientèle résidentielle à l’international portant son nombre total de clients particuliers à plus de 1,2 million en dehors du Royaume-Uni. Malgré cette expansion rapide, l’entreprise a su maintenir un service client de premier plan. Outre-Manche, il a notamment été élu Fournisseur d’énergie recommandé par Which? pour la septième année consécutive. En France, en 2024, Octopus Energy a été élu “Fournisseur de l’Année”. Octopus Energy Group a par ailleurs continué à créer des emplois durables et écologiques à travers le monde, portant ses effectifs à 8 500 collaborateurs (contre 4 800 à la fin de l’exercice précédent), ce après avoir reçu plus de 300 000 candidatures. Le groupe a fait le choix de sacrifier des bénéfices plus élevés pour maintenir les factures d’énergie de ses clients à la baisse. Sa filiale de vente au détail, Octopus Energy, a absorbé 88,9 millions d’euros (74 millions de £) de coûts en maintenant son tarif standard en dessous des tarifs réglementés et en aidant ses clients en difficulté, grâce à son fonds solidaires de 36 millions d’euros (30 millions de £) et à un programme de distribution gratuite de couvertures chauffantes. En France, Octopus a notamment fait le choix de prendre en charge 50% de la hausse des taxes du premier février 2024 durant 6 mois. L’activité de services d’Octopus Energy a également enregistré une croissance significative, avec 744 000 installations de technologies bas carbone dans les foyers britanniques, parmi lesquelles des compteurs intelligents, des pompes à chaleur, des panneaux solaires et des batteries.

Un capitalisme durable et responsable

Kraken, la branche technologique d’Octopus Energy Group, s’est étendue aux secteurs de l’eau et des télécommunications grâce à des accords de licence avec Severn Trent, Portsmouth Water, Cuckoo Fibre et Leep Utilities. Fin avril 2024, Kraken avait la gestion de 51 millions de comptes (contre 32 millions l’année précédente), tandis que ses revenus récurrents ont augmenté de 68% pour atteindre 108 millions d’euros (90 millions de £). Le fournisseur d’énergie a également lancé au Royaume-Uni Octoplus, un programme de fidélité qui récompense les clients qui participent à des événements de flexibilité et qui recommandent le fournisseur à des amis. Les points Octoplus peuvent être échangés contre des remises, des repas gratuits, des offres exclusives ou de l’argent liquide, ce qui encourage une utilisation plus intelligente de l’énergie et stimule l’engagement des clients. Greg Jackson, fondateur d’Octopus Energy Group, a salué les résultats : « Soutenir les clients dans les périodes difficiles a été notre priorité absolue : avec les prix standards les plus bas de tous les grands fournisseurs, nous avons absorbé des millions d’euros de coûts énergétiques, distribué gratuitement 30 000 couvertures chauffantes aux personnes les plus démunies et envoyé nos équipes chez des centaines de milliers de foyers pour les aider à réduire leurs factures. En parallèle, nous avons poursuivi notre expansion rapide sur les marchés internationaux, notamment en France, dans les technologies bas carbone comme les véhicules électriques et les pompes à chaleur, et développé de nouvelles capacités de production. Notre plateforme logicielle, Kraken, transforme le secteur de l’énergie. Octopus montre ce qu’il est possible de d’accomplir avec des investisseurs axés sur le long terme plutôt que sur la maximisation des bénéfices à court terme. Nous avons pu nous concentrer sur la construction d’une technologie exceptionnelle, d’un excellent service client et d’une équipe incroyable. Je suis fier de ce que nous, en tant qu’entreprise britannique, avons pu construire chez nous et exporter dans le monde entier. Il s’agit d’un capitalisme durable et responsable, créant de la valeur pour la société, la planète et les actionnaires ».

Encadré

Octopus Energy Group aujourd’hui

D’après les données de Cornwall Insight, Octopus Energy est devenu le plus grand fournisseur d’énergie au Royaume-Uni avec 12,9 millions de compteurs (7,3 millions de foyers), ce qui représente une part de marché d’environ 24 %. C’est la première fois qu’il y a un changement de leader depuis l’ouverture du marché de détail de l’énergie à la concurrence dans les années 1990.

La branche détail a continué à se concentrer sur la fourniture d’un service exceptionnel aux clients. Octopus Energy a obtenu le statut de fournisseur recommandé par Which? pour la 8 ème année consécutive : il s’agit de la seule entreprise d’énergie à avoir réalisé cet exploit.

année consécutive : il s’agit de la seule entreprise d’énergie à avoir réalisé cet exploit. Octopus a dominé le marché du changement de fournisseur en 2024, avec près d’un million de clients qui ont choisi de quitter d’autres fournisseurs pour Octopus, ce qui représente un nouveau client toutes les 30 secondes.

Octopus n’est pas seulement un excellent choix pour les clients, l’entreprise est aussi appréciée par ses collaborateurs. Elle a été nommée par Zensai comme meilleur employeur au Royaume-Uni, sur la base de ses scores Glassdoor, et figure dans la liste des meilleurs employeurs du Sunday Times pour 2024.

Grâce au tarif « Intelligent Octopus » (qui devrait être annoncé prochainement en France), Octopus gère désormais la plus grande centrale électrique virtuelle de recharge intelligente de véhicules électriques au monde, avec 1,5 GW de batteries de voiture pouvant être rechargées lorsque l’énergie renouvelable est abondante.

Avec plus de 2 milliards de $ de soutien financier, Octopus continue d’innover et de se développer à un rythme soutenu. Grâce à ses 11 000 employés, Octopus est en mesure de répondre aux besoins de sa clientèle mondiale en forte croissance.

L’entreprise est désormais présente dans 32 pays et dessert 9 millions de clients dans le monde. Elle constitue également l’un des plus grands investisseurs spécialisés dans les énergies renouvelables en Europe, gérant un portefeuille d’une valeur de 8,4 milliards d’euros (7 milliards de £).