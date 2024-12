Remise du premier Livre Blanc sur la transition Ã©nergÃ©tique Ã  destination de l’industrie cosmÃ©tique par Corinne Lepage et Cosmed

Le 5 décembre dernier, au salon CFIC se tenant au parc des expositions CO’Met à Orléans, Corinne Lepage, ancienne ministre de l’Environnement et avocate spécialisée en droit environnemental, a présenté un ouvrage novateur : “Le Livre Blanc, réussir sa transition énergétique”. Fruit d’une collaboration avec Cosmed, la première association professionnelle des entreprises de la cosmétique, il constitue une ressource inédite pour accompagner les acteurs du secteur dans leur transition énergétique. La filière cosmétique le vaut bien !

« Le Livre Blanc réussir sa transition énergétique » a été pensé pour toutes les entreprises de la filière cosmétique intéressées à amorcer ou accélérer leur transition énergétique.

Une feuille de route pour le secteur cosmétique

Ce Livre Blanc offre une vue d’ensemble des enjeux énergétiques actuels auxquels fait face l’industrie cosmétique. Il présente les obligations réglementaires, les échéances à respecter, ainsi que les éventuelles sanctions associées, tout en proposant des actions concrètes pour une transition énergétique réussie. « La mutation du système énergétique n’est plus une option, mais une nécessité, initiée par les pouvoirs publics à travers de nouvelles réglementations. En tant qu’acteur économique majeur, le secteur cosmétique se doit d’être pleinement partie prenante de cette transition », a déclaré Jean-Marc Giroux, président de Cosmed.

Un timing stratégique pour une transition essentielle

Alors que le gouvernement français vient de dévoiler sa feuille de route énergétique et climatique à l’horizon 2050, cet ouvrage s’inscrit parfaitement dans le contexte actuel. Les objectifs nationaux sont clairs : réduire les consommations énergétiques par la sobriété et l’efficacité, et développer massivement les énergies décarbonées. Le Livre Blanc souligne l’importance de l’engagement du secteur cosmétique dans cette dynamique. À travers des études de cas et des recommandations concrètes, il offre un guide opérationnel pour répondre aux défis réglementaires tout en améliorant la compétitivité et l’impact environnemental des entreprises.

« Cette transition est autant une obligation qu’une opportunité pour les entreprises »

L’événement, tenu dans le cadre du salon CFIC à Orléans, a rassemblé de nombreux professionnels du secteur. En introduisant ce Livre Blanc, Corinne Lepage a insisté sur l’urgence et la responsabilité collective d’adopter des pratiques énergétiques durables, soulignant que « cette transition est autant une obligation qu’une opportunité pour les entreprises ».

www.cosmed.fr/transition-energetique-et-secteur-cosmetique-cosmed-publie-le-livre-blanc-de-la-filiere-sur-lenergie/