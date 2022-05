Storengy poursuit la rÃ©duction de son empreinte carbone en dÃ©ployant l’autoconsommation solaire sur ses sites

En juillet 2020, le site de stockage de gaz Storengy de Tersanne (26) a signé un partenariat avec Reservoir Sun, l’acteur référent de l’autoconsommation électrique solaire pour les entreprises et collectivités. L’objectif ? Installer des ombrières solaires en couverture des places de parking. Cette première installation en France pour la filiale d’ENGIE s’inscrit dans sa trajectoire de neutralité carbone et sera dupliquée prochainement sur la totalité de ses sites. L’ensemble des actions mises en place par l’industriel gazier a permis de réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre.

Sur le site drômois de Tersanne, 40 places de parking sont recouvertes d’ombrières solaires composées de 385 modules de panneaux photovoltaïques.

Tersanne, le premier site à passer au solaire photovoltaïque

Un an après leur installation, les 898 m² de panneaux disposent d’une puissance de 167,4 kWc produisant environ 200 MWh/an en autoconsommation, alimentant également quatre nouvelles bornes de recharges pour les véhicules électriques. Cela représente 3,5 % de la consommation annuelle du site, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle d’environ 220 habitants. Cette installation permettra par ailleurs de réduire les émissions de CO2 de 61 t/an. Grâce à cet équipement solaire, Storengy s’assure de produire de l’électricité verte pour l’autoconsommation de son site tout en accélérant le verdissement de sa flotte véhicule avec la mise à disposition des bornes électriques double-recharge pour la mobilité verte. En effet, 4 bornes ont été installées sur le site pour soutenir l’objectif visant à atteindre 50% du parc de véhicules en mobilité renouvelable d’ici 2024.

Faire le choix de l’autoconsommation solaire est un pas de plus vers la neutralité carbone

« Réduire l’impact environnemental de nos sites de stockage est une priorité, faire le choix de l’autoconsommation solaire est un pas de plus vers la neutralité carbone, en alignement avec les objectifs du groupe ENGIE. Pour continuer dans cette voie, nos sites sont passés à une mobilité douce : depuis 2020, 33 véhicules diesel et essence ont été supprimés pour introduire dans notre parc automobile 25 véhicules verts, permettant à Storengy France d’économiser 95 tonnes de CO2 en 2021.» confie Pierre Chambon, Directeur Général de Storengy France. De son côté, Philippe Reynard, Président de Reservoir Sun déclare : « Les équipes de Reservoir Sun et moi-même sommes fiers d’accompagner Storengy France dans son objectif de neutralité carbone. Les enjeux environnementaux d’aujourd’hui forment le monde de demain, c’est le défi relevé par Reservoir Sun : être un acteur engagé auprès des entreprises et des collectivités, au plus proche des territoires, participer activement à cette transition énergétique et accompagner nos partenaires pour atteindre cet objectif : cultiver une énergie locale, pour un monde plus proche »

Une démarche positive amenée à se développer sur les sites d’exploitation

Soucieuse de réduire son empreinte environnementale, Storengy s’applique à optimiser et réduire au maximum ses consommations d’énergie. C’est pourquoi, l’entreprise poursuit son partenariat avec Reservoir Sun, l’acteur référent de l’autoconsommation électrique solaire pour les entreprises et collectivités. Storengy a fait le choix d’installer des systèmes solaires sur l’ensemble de ses sites dans les prochaines années. Les centrales sont exploitées par Reservoir Sun qui porte l’investissement et fournit l’électricité solaire à Storengy dans le cadre d’un contrat long terme de 20 ans. Une ferme au sol, soit une étendue de panneaux photovoltaïques, sera installée sur les sites de Céré-la-Ronde (37) et Saint-Illiers-la-Ville (78). Ces centrales, qui devraient être mises en service dans le courant de l’été 2022, fourniront respectivement de 222 MWh à 265 MWh. Storengy étudie également l’implantation de systèmes similaires sur deux autres sites de stockage : Cerville (54) et Manosque (04) avec des ombrières de parking.