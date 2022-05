Vers une Occitanie Ã  Ã©nergie positive ! Vitesco Technologies France Ã©tend ses capacitÃ©s photovoltaÃ¯ques

Vitesco Technologies annonce la création d’une ferme solaire à Boussens Toulouse (France). En vue d’atteindre ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2030, Vitesco Technologies, spécialiste international dans le développement et la fabrication de technologies de pointe en matière de groupes motopropulseurs pour la mobilité durable, prévoit d’installer une ferme photovoltaïque dans son usine de Boussens à la fin de cette année, ou au plus tard en 2023.

L’énergie produite par la centrale de Boussens sera entièrement dédiée à la consommation de l’usine. Le parc solaire, d’une superficie de 6 700 m², produira environ 600 MWh d’électricité par an. « Nous sommes fiers, en tant qu’acteur économique d’Occitanie, de montrer l’exemple et de contribuer aux efforts de la région », déclare Michel Bouguennec, directeur de l’usine de Foix-Boussens de Vitesco Technologies.

Un précédent projet mené avec succès par l’AREC

Vitesco Technologies a déjà installé en 2018, en collaboration avec l’AREC (Agence Régionale de l’Energie et du Climat), deux centrales photovoltaïques sur l’ensemble du toit de son bâtiment logistique de Boussens, pour une puissance totale de 490 kWc, soit une surface de panneaux de 2440 m². L’AREC, l’Agence Régionale Énergie Climat d’Occitanie, a précisément pour mission d’accompagner les acteurs du territoire en proposant des solutions de transition énergétique et intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’amont jusqu’à la réalisation et le financement des projets. Cette installation photovoltaïque, d’un investissement total de 544 000 euros (hors frais financiers), portée par l’AREC, est effective depuis début 2021 et produit 542 MWh d’électricité par an. Cette énergie est toutefois entièrement réinjectée dans le réseau électrique ENEDIS, contrairement à l’énergie de la future ferme solaire de Boussens. Cela représente l’équivalent de la consommation de 217 foyers et permet une économie de 48 tonnes de CO2 par an.

En matière d’énergie solaire, nous prévoyons de multiplier par 12 la puissance installée

« Ce projet que nous avons réalisé pour Vitesco Technologies s’inscrit pleinement dans notre volonté et celle de l’Occitanie de devenir la première Région à énergie positive, notamment en multipliant par 3 le recours aux énergies renouvelables d’ici 2050. Par exemple, en matière d’énergie solaire, nous prévoyons de multiplier par 12 la puissance installée, soit environ 15 070 MW produits. Il s’agira pour cela d’installer des panneaux photovoltaïques allant de quelques mètres carrés jusqu’à plusieurs hectares, en privilégiant les implantations en toiture ou en brise-soleil, et dans les espaces impropres à d’autres usages. Nous prouvons avec ce projet que c’est en s’associant avec des entreprises que l’on relèvera le défi de la transition énergétique », explique Christian Assaf, président de l’AREC.