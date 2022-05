Entech met en service la plus grande centrale hybride solaire/diesel/stockage dâ€™HaÃ¯ti

Entech, société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables, vient de mettre en service dans la zone des Coteaux au sud-ouest d’Haïti d’une centrale hybride de 500 kW intégrant stockage, photovoltaïque et groupe électrogène. Détails !

« En tant que responsables de l’implémentation de ce projet, nous sommes ravis de cette première collaboration avec Entech. Les équipements utilisés pour la reconversion de la centrale vers les énergies renouvelables fonctionnent conformément aux objectifs attendus, dans le respect du cahier des charges et les équipes ont montré une forte mobilisation et un engagement sur le terrain qui a favorisé le succès de la mission. Grâce à cette collaboration, dans le département du Sud d’Haïti, 1.600 foyers ont désormais un accès permanent à une électricité plus propre, à un coût adapté à leurs moyens » confie Martin Arevalo, Représentant/Directeur a.i.du Bureau du UNOPS sur Haïti d’appui aux projets.

Une centrale solaire de 150 kWc

La centrale thermique existante avait été fortement endommagée par l’ouragan Matthew en 2016. A l’époque la centrale était une centrale mixte solaire / diesel. La région a également subi un tremblement de terre dévastateur plus récemment qui a affecté les infrastructures installées. Cette centrale, commandée par l’UNOPS pour la Coopérative Electrique de l’Arrondissement de Coteaux (CEAC), permet de gérer de manière automatique la production d’énergie tout en optimisant l’intégration de l’énergie solaire. Le système installé se compose d’un banc de batteries au lithium d’une capacité de stockage de 680 kWh, d’un transformateur HT/BT de 500 kVA, d’un module de synchronisation et d’un système de gestion et de monitoring automatisé. Il intègre une installation déjà présente de deux groupes électrogènes diesel de 400 kVA et 150 kVA ainsi qu’une centrale solaire de 150 kWc.

Eviter une augmentation du prix du kWh vendu à la population locale

Le système énergétique hybride alimente en électricité plusieurs villes sur une distance de 30 km autour de la centrale. Elle permet également d’optimiser l’utilisation des groupes électrogènes déjà présents. Grâce à ces installations, la consommation de diesel a été quasiment divisée par deux. Cela permet à la coopérative d’absorber les pertes financières liées à une augmentation du prix du diesel tout en évitant une augmentation du prix du kWh vendu à la population locale. Le système de stockage installé permet à la coopérative d’augmenter la part de production solaire de la centrale et ainsi de diminuer la consommation de diesel. Entech a formé les techniciens de la CEAC afin qu’ils soient totalement autonomes. La centrale est à ce jour opérée par le CEAC de manière indépendante.