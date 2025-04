Stockage/Pour Fronius Solar Energy, autoconsommer, câ€™est prÃ©venir ses consommations !

Avec sa nouvelle batterie lithium-phosphate de fer adaptée au marché résidentiel, l’industriel autrichien Fronius Solar Energy complète sa vision 24h de soleil et anticipe l’arrivée des tarifs flexibles avec la fonction ECA Energy Cost Assitant. La technologie s’adapte aux conditions de marché changeantes…

A l’occasion du salon BE Positive édition 2025, le fabricant autrichien a lancé son premier système de batterie utilisant des cellules lithium-fer-phosphate (LFP). Baptisée Fronius Reserva, la batterie tension élevée fonctionne en couplage DC et offre des capacités de stockage de 6,3kW, 9,5kWh, 12,6kWh et 15,8kWh. Jusqu’à 4 unités connectées en parallèle autorise une capacité de stockage de 63kWh.

« Cette batterie enrichit la gamme des solutions d’autoconsommation 100% Fronius »

Le système de stockage utilise des batteries au lithium fer phosphate (LFP) d’une capacité de 3,15 kWh chacune, chaque dispositif étant composé de deux à cinq modules. Si tous les modèles ont une largeur de 78 cm et une profondeur de 17,6 cm, leur hauteur varie de 86 cm à 1,61 m, en fonction du nombre de modules de batterie. Le poids total varie également de 86,5 kg à 187 kg. Le système de stockage peut être utilisé à des températures comprises entre -20 °C et 55 °C, à une humidité comprise entre 5 % et 95 % et à une altitude maximale de 2 000 m. Il est conforme à la classe de sécurité IP65, et l’entreprise offre une garantie de 10 ans sur le produit. « Combinée à la gamme d’onduleurs hybrides GEN24Plus de 3kW à 12kW et VERTOPlus de 15kW à 33.3kW, cette batterie enrichit la gamme des solutions d’autoconsommation 100% Fronius. Parmi ces solutions, l’utilisation du surplus pour chauffer l’ECS avec le Fronius Ohmpilot, le chargement de son véhicule électrique avec la borne de recharge Fronius Wattpilot, le pilotage des charges (PAC, pompes de piscine, …) via les 4 sorties réglables intégrées à l’onduleur. Bien sûr, au-delà de la fonction PV-Point du GEN24, les versions GEN24Plus et VERTOPlus équipées de la batterie Reserva permettent une totale autonomie en mode full backup, mode manuel via le Fronius backup switch ou automatique via le Fronius backup controller » précise Bertrand Moulaire, responsable commercial France.

Être maître de son autoconsommation à l’heure de la flexibilité des tarifs

Après une année de production sans batterie, la fonction simulation du portail Fronius www.solarweb.com est une aide précieuse offert au particulier pour dimensionner sa batterie afin d’anticiper l’amélioration du taux d’autoconsommation et d’indépendance réseau de son installation. Les profils de production et de charge (via le compteur Smart Meter) sont connus et c’est à l’utilisateur de « prévenir » ses consommations. Ou tout simplement d’être maître de son autoconsommation ! Une autre fonction ECA « Energy Cost Assistant », configurable depuis Solar.web Premium, optimise l’utilisation de la batterie en fonction d’une tarification flexible de l’électricité. Pour les particuliers en Belgique ou au Luxembourg qui disposeront prochainement d’un contrat d’énergie électrique flexible, le prix de l’électricité varie chaque heure. Ce sera le cas en France prochainement. Historiquement certains fournisseurs européens ont présenté des écarts de tarifs de plus de 2€ par kWh dans la même journée en fonction de l’intermittence des énergies. L’ECA détermine le moment optimal pour charger ou décharger votre batterie afin d’augmenter la rentabilité globale de l’installation tout en veillant à préserver la durée de vie de la batterie. Pour éviter toute usure inutile de la batterie, l’ECA n’est actif que lorsque le bénéfice est supérieur au coût de l’usage de la batterie. Un des exemples d’optimisation, en cas de tarif flexible, est que l’ECA de Fronius pilote la décharge de la batterie la nuit en conservant suffisamment d’énergie pour couvrir les besoins énergétiques du foyer le matin, lors des pics de tarifs. Cette solution est intéressante pour l’utilisateur car elle optimise son installation mais aussi pour la stabilité du réseau en lissant la demande énergétique lors de pics. « Le principal avantage pour nos clients utilisateurs est que nous leur fournissons tous les éléments d’un système photovoltaïque évolutif », explique Harald Scherleitner, CEO de Fronius Solar Energy. »

Cette solution sera visible sur le stand Fronius à l’occasion du prochain Salon Intersolar de Munich du 7 au 9 mai 2025.