Entreprise/Tera Solar passe la frontiÃ¨re suisse et part Ã  la conquÃªte du marchÃ© solaire franÃ§ais sous le nom de Tera Energy

Moins de trois ans à peine après sa création en Suisse, dans le canton de Genève, la société helvète Tera Solar, forte d’un indéniable succès commercial, se tourne vers le marché français. Avec une certitude : son expertise technique très pointue sur tous les types de projets, jusqu’aux plus atypiques, des berges du Leman jusqu’aux flancs des montagnes !

L’histoire commence à La Réunion, terre lointaine de lagons et de volcans, qui se rêve au début des années 2000, île en autonomie énergétique sous la coupe d’un président de Région féru d’énergies renouvelables : Paul Verges. Dans ce territoire pilote à l’ambition solaire portée par la volonté politique, Julien Destre fait ses premières armes en matière d’installations solaires. L’actuel CEO de Tera Solar y écume les Bas et les Hauts de l’île, les cirques et leurs sites isolés en quête de toitures à solariser. L’expérience est intense !

Une véritable success story

Fin des années 2000, c’est le retour sur les rives du Lac Léman. Julien Destre fait alors les beaux jours de l’entreprise Solstice, numéro un du solaire suisse d’alors, en tant que directeur technique. Pendant plus de dix ans, il parfait son savoir-faire en matière de photovoltaïque. Avant l’émancipation et le désir légitime de vouloir voler de ses propres ailes en 202 2. « Avec toute cette expérience acquise, il était temps pour moi de me mettre à mon compte » estime Julien Destre. C’est le début de l’aventure Tera Solar. A l’instar d’une start-up dotée d’un gros bureau d’études performant, la fusée est sur le pas de tir et autant dire que le décollage est immédiat dans un pays qui a opté par votation la sortie du nucléaire. Les projets se multiplient, tous azimuts, dans le résidentiel et le tertiaire, en toitures ou en façades, avec des modules classiques ou des tuiles PV façon ardoises. Sans oublier les ombrières de parking en acier ou en bois ! Hors du prisme, les grandes centrales au sol…Tera Solar fait son miel dans le BIPV et les toitures des maisons, des garages, des commerces etc., jusqu’aux projets les plus tarabiscotés, les moutons à cinq pattes. La trajectoire entrepreneuriale prend des airs de success story. La dynamique est en place, le booster tourne à plein régime. En 2023, le CA atteint les 3 millions d’euros. Il fait plus que doubler en 2024 à 7,5 millions d’euros. Tera Solar devient leader sur le canton de Genève

Un développement en France

« Nous réalisons 100% des installations via nos équipes internes. Tera Solar compte une quarantaine de salariés et a fait de la maîtrise totale des projets, de l’étude jusqu’à la réalisation, son modus operandi. Notre ADN, c’est la maîtrise et l’expertise technique des projets dans leur complétude » poursuit Julien Destre. Ayant fait ses preuves en Suisse, un tel savoir-faire est forcément duplicable de l’autre côté de la frontière. En France, pardi ! Où il est question d’histoire de famille. Frédéric Bohin, ingénieur, ancien dirigeant d’entreprise pharmaceutique et cousin de Julien Destre, se propose de lancer une filiale en France. Pourvu d’un Quali PV 500, la nouvelle société française est créée mi 2024. Si le nom de l’entreprise mute en Tera Energy dans l’Hexagone – trop de noms en Solar en France qui pourraient créer la confusion – la philosophie des équipes mises en place reste la même. « Nous oeuvrons main dans la main avec les équipes suisses, avec les mêmes process, les mêmes principes. Julien Perraud, notre directeur technique ancien du bureau d’études Tecsol qui travaille en Suisse, connaît parfaitement le marché français. Nous avons déjà intégré une équipe de pose en interne et un super chef d’équipe. Le démarrage est intéressant malgré les soubresauts du marché français » assure Frédéric Bohin. Un premier projet de 300 kWc en revente totale en tiers investissement pour une entreprise de maçonnerie est en cours de réalisation. Installée à Saint Genis Laval en région AuRA, Tera Energy est en capacité d’intervenir dans un rayon de trois heures autour de Lyon et toucher aussi la Région Sud (PACA) mais aussi la Région Bourgogne-Franche-Comté. Un grand quart Est- Sud Est de la France donc avec l’expertise high tech solaire en bandoulière ! Une boîte d’ingénieurs autant que d’installateurs…