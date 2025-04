Intersolar 2025 : SolarEdge prÃ©sentera ses innovations pour le solaire rÃ©sidentiel, tertiaire et de service public

SolarEdge dévoilera de nouvelles innovations produits et logiciels pour l’industrie solaire lors du salon Intersolar 2025 (Munich, 7-9 mai). En tant que pionnier de l’optimisation de la puissance dans l’énergie solaire – en surmontant les limites des systèmes photovoltaïques traditionnels pour fournir des rendements énergétiques élevés – SolarEdge présentera une variété de nouvelles solutions pour l’énergie solaire résidentielle, tertiaire et industrielle (C&I) ainsi que pour les grandes centrales.

Lors d’Intersolar et pour le segment C&I, SolarEdge lancera sa solution complète de recharge à l’énergie solaire pour les VE des entreprises tertiaires. Cette solution comprend une nouvelle solution de borne de recharge pour VE, ainsi qu’une nouvelle solution logicielle propriétaire d’optimisation de l’énergie qui s’appuie sur l’acquisition de Wevo Energy, développeur d’applications logicielles de charge de VE innovants. SolarEdge lancera également de nouvelles fonctionnalités avancées pour sa plateforme logicielle d’optimisation énergétique ONE for C&I, permettant aux entreprises de réaliser des économies supplémentaires. Cela inclut également de nouvelles fonctionnalités innovantes d’avant et d’après-vente, intégrées dans la plateforme pour les EPC, améliorant à la fois les processus de vente et l’exploitation et la maintenance. Le système de stockage tertiaire CSS-OD SolarEdge de 102,4 kWh nominaux, sera également exposé.

Pour le marché des petites et moyennes centrales, SolarEdge présentera sa gamme complète pour répondre aux marchés publics, ERP, ICPE, y compris son onduleur TerraMax de 330 kW, les optimiseurs de puissance H1300 + H1500 et la plateforme d’optimisation énergétique SolarEdge ONE d’optimisation énergétique solaire. Cette solution est idéale pour les installations au sol sur des terrains pentus, irréguliers ou accidentés, ainsi que pour les applications en pleine essor telles que le photovoltaïque flottant et l’agrivoltaïsme. Les experts de SolarEdge en matière d’agrivoltaïsme, d’installation au sol et verticale seront présents pour discuter de l’évolution du marché et de la réglementation sur l’ensemble de l’Europe, qui conduisent à la croissance du secteur, et pour partager les derniers développements technologiques qui aident les développeurs photovoltaïques.

Pour le marché résidentiel, SolarEdge présente son nouveau Contrôleur ONE. Disponible immédiatement à la commande et la livraison, la nouvelle interface Contrôleur ONE permet l’intégration des systèmes solaires de SolarEdge avec une sélection de fabricants de bornes de recharge de VE et de pompes à chaleur. Cela permettra aux propriétaires d’alimenter des charges lourdes dans la maison avec de l’énergie solaire “optimisée” pour maximiser les économies sur leurs factures d’énergie. La société présentera également un nouvel optimiseur de puissance pour le solaire résidentiel, qui rend l’optimisation de la puissance de SolarEdge plus rentable pour les petits systèmes photovoltaïques sur les toits. Le nouveau chargeur EV de la société sera également exposé. Les nouveaux développements de la nouvelle génération de solutions solaires + stockage Nexis monophasées et triphasées de SolarEdge seront également présentés, mettant en lumière une nouvelle conception modulaire et une capacité de batterie évolutive pour une plus large variété de cas d’utilisation et de maisons.

“Alors que l’industrie européenne continue de faire face à des défis, les installateurs solaires sont à la recherche de plus de valeur et de différenciation à vendre à leurs clients. Il s’agit d’une évolution naturelle du marché. À l’occasion d’Intersolar, nous répondons à ce besoin en présentant de nouvelles technologies innovantes de qualité supérieure, tant au niveau du matériel que des applications logicielles. Nous sommes également ravis de partager de nouveaux outils innovants pour aider les installateurs à développer leurs activités, ainsi que des services à la clientèle très complets, y compris l’assistance avant et après-vente” précise Christian Carraro, directeur général SolarEdge pour l’Europe.

Encadré

Répondre à une tendance clé de l’industrie pour Intersolar : Cybersécurité

Avec l’attention croissante portée à la cybersécurité dans l’énergie solaire, la société présentera ses solutions intégrées et les meilleures pratiques dans le but de renforcer des normes de cybersécurité plus robustes dans les systèmes solaires deviennent un élément non négociable. Les experts en cybersécurité de SolarEdge seront présents pour discuter des dernières évolutions relatives à ce sujet.