Stockage pilotable : Le nouveau shelter PSS de Sirea exposé au salon EnerGaïa de Montpellier

Alors que le marché du photovoltaïque connait un essor massif en France, les innovations en matière de stockage comme les BESS (systèmes de stockage d’énergie sur batteries) tirent profit de la croissance du marché. C’est le cas du “PSS” (Programmable Storage Systems) lancé par l’industriel français Sirea en 2023, qu’il exposera au salon EnerGaïa les 13 et 14 décembre à Montpellier.

Après 2 ans de développement, le fabricant tarnais de systèmes d’autoconsommation pilotée avait annoncé en début d’année le lancement de sa nouvelle gamme de système de stockage pilotés en shelter, pouvant atteindre une capacité de stockage de 1 MWh.

Sirea intègre son propre gestionnaire d’énergie : le SmartEMS

“Notre gamme de shelters PSS change la donne pour les développeurs de projets EnR qui veulent proposer du stockage sur batteries. Notre solution plug&play facilite considérablement l’intégration tout en étant plus avantageuse économiquement. L’aspect écologique de nos batteries de seconde vie est un vrai atout, mais les fonctions de pilotage du shelter sont à ce jour indispensables pour améliorer l’efficacité énergétique des sites industriels et tertiaires.” explique Bruno Bouteille, dirigeant de Sirea. En effet, le shelter PSS de Sirea couvre une large gamme de puissances, allant de 20 kW à 500 kW. Son architecture modulaire lui permet de stocker 50 à 1000 kWh, avec cet avantage notable : le stockage sur batteries de seconde vie, issues de la mobilité électrique. Elles sont adaptées au stockage stationnaire et bénéficient d’une garantie proche des batteries neuves, avec une durée de vie prolongée les rendant nettement plus écologiques. Sirea intègre aussi dans son BESS son propre gestionnaire d’énergie : le SmartEMS. Il dispose de programmes de pilotage avancés comme le stockage automatique de l’excédent de production photovoltaïque, la recharge des batteries en heures creuses, la gestion de la recharge de véhicules électriques ou encore l’effacement et le bridage du soutirage réseau.

« Le stockage sur batteries devient rentable de plus en plus tôt »

Le shelter PSS est aussi disponible en mode “hybride”, ce qui permet de relier jusqu’à 300 kWc de panneaux photovoltaïques aux onduleurs du shelter, de quoi réduire grandement le coût des installations en autoconsommation photovoltaïque. “Avec la hausse des coûts de l’énergie, le stockage sur batteries devient rentable de plus en plus tôt. Et nos shelters PSS se démarquent à la fois par leur capacité à piloter le stockage à la demande, mais aussi par la maîtrise du stockage sur batteries de seconde vie. C’est à ce jour l’unique brique technologique française capable de répondre à la fois aux attentes économiques et écologiques des acteurs de la filière.” souligne David Grand, chargé de communication à Sirea. En cette fin d’année 2023, ce sont plus de 3 MWh de stockage qui auront quitté l’usine de l’entreprise castraise pour rejoindre l’Île-de-France, et déjà plusieurs shelters PSS à livrer pour 2024. Sirea exposera donc son BESS au sein du pavillon Derbi, les 13 et 14 décembre, sur son stand D70 (halle B2) au salon EnerGaïa de Montpellier. Son équipe présentera la gamme PSS complète et fera découvrira les nombreux avantages du stockage piloté.