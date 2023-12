Tenergie accÃ©lÃ¨re le dÃ©veloppement des solutions solaires aux confins des terroirs de France

Forte d’une première association réussie avec la Caisse régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne depuis 2018, Tenergie se met au service des territoires de la Loire, de la Haute-Loire et d’Alpes Provence* en s’associant avec deux autres caisses du Crédit Agricole et deux coopératives agricoles. Une vraie stratégie de proximité !

Tenergie développeur et producteur français d’énergies renouvelables, qui détient et exploite plus de 1500 centrales solaires et parcs éoliens en France, pour une puissance installée de 730 MW, Société à Mission depuis 2020, s’est fixé pour raison d’être : “accélérer la transition énergétique pour un monde décarboné, durable et solidaire”.

La force du collectif

Dans la continuité de cet engagement, Tenergie a récemment conclu deux nouveaux partenariats sous la forme de co-entreprises : un premier entre la Caisse régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire, la coopérative d’éleveurs SICAREV COOP et le groupe coopératif agricole EUREA, et un second avec le Crédit Agricole Alpes Provence. Tenergie, qui croit fortement en la force du collectif et à la fédération des acteurs territoriaux autour de sa raison d’être, met ses quinze années d’expertise et son savoir-faire en développement, construction et exploitation de centrales solaires au service des clients de ces entités partenaires. Cette mobilisation engagée par Tenergie a donné naissance à deux nouvelles entreprises, LOIRE HAUTE-LOIRE ENERGIE et CAAPTEN. Elles proposeront des solutions solaires clés en main et en tiers investissement aux agriculteurs, industriels, chefs d’entreprises des départements de la Loire, de la Haute-Loire, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes.

Loire Haute-Loire ENERGIE : Un très bel exemple de synergie entre l’univers agricole et l’énergie solaire

La société Loire Haute-Loire ENERGIE regroupe le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, EUREA, SICAREV COOP et Tenergie. Ces quatre parties se sont engagées ensemble dans une co-entreprise pour accompagner les agriculteurs des territoires Loire et Haute-Loire agricole dans l’installation de centrales photovoltaïques sur les bâtiments de leurs exploitations. En réponse aux problématiques globales des acteurs du monde agricole, les solutions proposées valoriseront le double usage du foncier. Chaque projet agricole permettra un usage premier d’exploitation agricole mais aussi la production d’une énergie renouvelable et locale.

Loire Haute-Loire ENERGIE proposera l’offre la plus adaptée aux besoins des agriculteurs par :

- l’installation de centrales photovoltaïques sur toitures ce qui leur permettra de pouvoir, selon les projets, bénéficier d’un revenu complémentaire ou de rénover leurs toitures existantes,

- la construction de bâtiments avec toitures photovoltaïques pour, par exemple, entreposer et protéger le matériel ou abriter les animaux. « Nous avons pris l’engagement d’accompagner les acteurs des territoires, tout particulièrement les agriculteurs, dans la transition énergétique. A travers LHL Energie, nous offrons des solutions aux problématiques du monde agricole – rénover ou agrandir son exploitation, protéger son matériel des intempéries, bénéficier d’un revenu complémentaire – tout en produisant une énergie propre et locale. Un très bel exemple de synergie entre l’univers agricole et l’énergie solaire.» François Trabucco, Directeur Général de Tenergie.

CAAPTEN : des solutions en tiers investissement

CAAPTEN est le fruit d’un partenariat entre la Caisse régionale du Crédit Agricole Alpes Provence et Tenergie. Ces deux acteurs majeurs des territoires des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes ont créé cette entreprise locale de développement, de construction et production d’énergie solaire pour :

- développer de façon importante le nombre de projets photovoltaïques ;

- faciliter l’accès à ces projets aux acteurs industriels et agriculteurs du territoire ;

- produire une énergie propre et locale et veiller à l’entretien des centrales solaires.

CAAPTEN proposera aux agriculteurs, industriels, entreprises clients du Crédit Agricole Alpes Provence la meilleure solution pour développer des projets d’énergie solaire sans avoir à investir. En tant que tiers-investisseur, CAAPTEN développera et exploitera les projets photovoltaïques sur le foncier des clients qui le souhaiteront. Ils disposeront en contrepartie d’une rémunération compensatrice (soulte, loyer…) ou du financement pour leur compte d’un projet de rénovation ou d’exploitation (construction d’un hangar, désamiantage…).

Cette co-entreprise de production d’électricité photovoltaïque a pour ambition de produire l’équivalent de la consommation d’électricité verte d’une ville de la taille d’Aix-en-Provence d’ici 2030. « Nous nous sommes donnés pour raison d’être : « accélérer la transition énergétique pour un monde décarboné, durable et solidaire ». Fort de cet engagement, nous nous sommes associés au Crédit Agricole Alpes Provence afin de mettre en mouvement tous les acteurs et démultiplier les projets photovoltaïques dans ces territoires. Aux côtés de ce tiers de confiance de premier ordre, la co-création de cette entreprise renforce notre action territoriale et nous permettre de poursuivre pleinement nos engagements » François Trabucco, Directeur Général de Tenergie.

* Départements : Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes