Iberdrola/Lafarge : du ciment aux électrons verts, une certaine idée d’une transition énergétique raisonnée

Iberdrola et Lafarge viennent de signer un accord pour construire une centrale solaire au sol afin de valoriser une ancienne carrière sur la commune du Vernet en Haute-Garonne (31). Il s’agit d’une première collaboration nouée entre Iberdrola et la société Lafarge en France.

Iberdrola, l’un des leaders mondiaux dans le secteur des énergies renouvelables, a remporté le projet de centrale solaire au sol d’une capacité maximum de 20 mégawatts-crête (MWc), dans le cadre d’un appel d’offres lancé en février 2023 par la filiale de Lafarge Midi-Pyrénées Granulats. Pour Lafarge, ce projet s’inscrit dans une stratégie de développement des énergies renouvelables sur ses sites, avec la volonté affirmée de contribuer à un meilleur mix énergétique conformément à la programmation pluriannuelle de l’énergie conçue par le gouvernement français.

Une première collaboration entre Iberdrola et Lafarge en France

Implantée durablement en France, Iberdrola confirme son expertise dans le développement de centrales solaires sur des sites industriels en activité et\ou en reconversion. “Ce projet de centrale photovoltaïque conforte notre expertise et notre capacité à réaliser des projets complexes sur des sites industriels et s’inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe d’accompagner les industriels dans leur transition énergétique et leur décarbonation. Ce projet de revalorisation d’un site industriel partiellement renaturé pour produire de l’électricité verte – en l’occurrence une carrière réaménagée en dépôt et plateforme de recyclage – est le premier projet signé avec Lafarge en France, ouvrant la voie à d’autres projets futurs” a déclaré Thierry Vergnaud,

Directeur business développement éolien terrestre et photovoltaïque Iberdrola France.

Produire de l’électricité verte en donnant un nouvel avenir à un site industriel

La centrale solaire sera développée, construite et exploitée par Iberdrola sur le site classé ICPE de l’actuel dépôt de granulats et ses terrains environnants, situé sur la commune du Vernet, en Haute-Garonne (31). Elle occupera une surface comprise entre 15 et 20 hectares sur les 22 hectares disponibles du site.

Les autres surfaces seront conservées en espaces naturels, afin de préserver en particulier les zones humides et les boisements à enjeu environnemental entre autres, ainsi que les haies périphériques afin de favoriser la biodiversité et l’insertion paysagère de la future centrale.

Fin 2027, 10 700 foyers haut-garonnais seront alimentés en électricité verte

La demande de permis de construire devrait être déposée fin 2024 pour une mise en service prévue courant 2027. Présenté aux élus de la commune du Vernet qui l’ont accueilli favorablement, ce projet de centrale disposera d’une capacité installée comprise entre 15 et 20 MWc. Elle produira annuellement environ

28,8 GWh d’électricité verte. L’électricité sera injectée sur le réseau de distribution afin d’être consommée localement par près de 10 700 foyers haut-garonnais3 pour une durée de 30 ans. Iberdrola va lancer début 2024, une démarche de concertation afin d’associer les acteurs locaux et l’ensemble des acteurs du territoire (Communauté de communes, association territoriales, riverains, etc.) à la définition de ce projet de centrale photovoltaïque.