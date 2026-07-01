Stockage par batteries : la filiÃ¨re franÃ§aise se dote de sa premiÃ¨re association professionnelle

Les principaux dÃ©veloppeurs et exploitants de stockage stationnaire par batteries en France annoncent la crÃ©ation de STOCKAGE ENERGIE FRANCE, premiÃ¨re organisation professionnelle dÃ©diÃ©e Ã cette filiÃ¨re. A lâ€™heure oÃ¹ la France sâ€™engage dans un plan dâ€™Ã©lectrification ambitieux, le besoin en stockage stationnaire est estimÃ© Ã plus de 6 GW de puissance Ã raccorder au rÃ©seau haute tension dâ€™ici 2030, reprÃ©sentant 4Â milliards dâ€™euros dâ€™investissements privÃ©s.

Depuis plus de dix ans, les batteries sont utilisÃ©es dans les systÃ¨mes insulaires pour stabiliser le rÃ©seau Ã©lectrique. Tout rÃ©seau Ã©lectrique doit en effet pouvoir Ã©tablir, Ã chaque instant, un Ã©quilibre entre la production dâ€™Ã©nergie et la consommation.

Le rÃ©seau Ã©lectrique va avoir besoin de nombreuses batteries connectÃ©es au rÃ©seau

Ã€ lâ€™heure oÃ¹ la France se dote dâ€™un plan massif dâ€™Ã©lectrification des usages, le rÃ©seau Ã©lectrique va avoir besoin de nombreuses batteries connectÃ©es au rÃ©seau de transport dâ€™Ã©lectricitÃ©, afin dâ€™assurer cet Ã©quilibre entre, dâ€™un cÃ´tÃ©, lâ€™ensemble des moyens de production â€” nuclÃ©aire, Ã©olien, hydraulique, solaire â€” et dâ€™un autre cÃ´tÃ©, lâ€™ensemble des consommateurs dâ€™Ã©nergie, individuels comme industriels, en perpÃ©tuelle Ã©volution. Dans les deux prochaines annÃ©es, cette industrie va connaÃ®tre en France une accÃ©lÃ©ration sans prÃ©cÃ©dent. Dans ce contexte, les acteurs du secteur se dotent dâ€™une structure reprÃ©sentative adaptÃ©e aux spÃ©cificitÃ©s de ce nouveau type de centrale Ã©lectrique : STOCKAGE ENERGIE FRANCE, premiÃ¨re association professionnelle entiÃ¨rement dÃ©diÃ©e au stockage stationnaire par batteries en France. Â« Le stockage stationnaire par batteries est un nouveau type de centrale Ã©lectrique, financÃ© Ã 100 % par des capitaux privÃ©s, qui apporte au systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais une flexibilitÃ© dont il a un besoin urgent. Il est temps que ses dÃ©veloppeurs parlent dâ€™une seule voix Â» confie Michael Coudyser, fondateur de Corsica Sole.

Un secteur Ã la croisÃ©e des chemins

Les choix rÃ©glementaires en cours de discussion engageront lâ€™avenir du secteur pour les quinze prochaines annÃ©es. Avec des besoins dâ€™Ã©quilibrage du rÃ©seau en hausse de 85 % dâ€™ici 2035 et une fenÃªtre dâ€™intervention des gestionnaires de rÃ©seau rÃ©duite de moitiÃ©, les batteries deviennent un levier incontournable de la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement. La Commission europÃ©enne a signÃ© un accord tripartite le 26 juin 2026 pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement du stockage dâ€™Ã©nergie et rendre le systÃ¨me Ã©lectrique plus sÃ»r et plus flexible. Elle affirme[1] que le stockage dâ€™Ã©nergie est le maillon manquant dans la transition Ã©nergÃ©tique et va jouer un rÃ´le clÃ© pour stabiliser les prix de lâ€™Ã©nergie. La France compte dÃ©jÃ plusieurs acteurs du stockage devenus des leaders Ã lâ€™international. Il est essentiel que leur voix soit entendue dans les dÃ©cisions Ã venir, pour que la France se dote dâ€™une filiÃ¨re de rang mondial. FiliÃ¨re Ã part entiÃ¨re, le stockage appelle une reprÃ©sentation dÃ©diÃ©e : une expertise sectorielle ciblÃ©e, en complÃ©mentaritÃ© avec les organisations existantes.

Une association ciblÃ©e, neutre et reprÃ©sentative

Lâ€™association repose sur trois piliers fondateurs :

ReprÃ©sentativitÃ© : portÃ©e par des dÃ©veloppeurs et exploitants en France disposant dâ€™une forte expÃ©rience nationale et internationale, lâ€™association pÃ¨sera rÃ©ellement dans le dialogue avec les pouvoirs publics.

NeutralitÃ© : ni producteur ni consommateur dâ€™Ã©nergie, le stockage rend des services au systÃ¨me Ã©lectrique â€” flexibilitÃ© locale et nationale â€” sans conflit dâ€™intÃ©rÃªts avec les autres filiÃ¨res.

Engagement : ses membres portent des projets concrets, en dÃ©veloppement ou en exploitation, adossÃ©s Ã des investissements importants sur le long terme

La feuille de route comprend trois prioritÃ©s. Dans un premier temps, il est urgent de faire reconnaÃ®tre le stockage comme un type de centrale Ã©lectrique Ã part entiÃ¨re sur le rÃ©seau, aux cÃ´tÃ©s de la production et de la consommation. Il est ensuite nÃ©cessaire de garantir un cadre rÃ©glementaire lisible et non discriminatoire â€” condition de lâ€™investissement et de la pÃ©rennitÃ© des actifs â€” pour matÃ©rialiser les bÃ©nÃ©fices du stockage sur le systÃ¨me Ã©lectrique en France et en Europe. Reste enfin Ã crÃ©er et Ã amÃ©liorer les services qui valorisent les batteries, sur le rÃ©seau comme sur les marchÃ©s, afin dâ€™en maximiser lâ€™utilitÃ©. Â« La France dispose dâ€™un mix Ã©lectrique robuste ; le stockage le rend agile. Il absorbe les surplus de production, compense les pics de consommation et renforce ainsi la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement et la stabilitÃ© du rÃ©seau Â», conclut Augustin Derville, CEO dâ€™Eclipse.

1Â First-ever EU tripartite agreement signed to boost energy storage