Parution du dÃ©cret relatif aux rÃ¨gles de rÃ©partition de l’Ã©nergie au sein d’une opÃ©ration d’ACC: rÃ©action d’Enedis

Le dÃ©cret nÂ° 2026-561, relatif aux modalitÃ©s de rÃ©partition de lâ€™Ã©nergie au sein des opÃ©rations dâ€™ACC, a Ã©tÃ© publiÃ© au Journal officiel en ce jour le 30 juin 2026.Â Ce texte fait Ã©voluer le cadre rÃ©glementaire applicable Ã la rÃ©partition de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite au sein des opÃ©rations dâ€™ACC.

Principales Ã©volutions introduites par le dÃ©cret

Ce dÃ©cret vise principalement :

La suppression de la possibilitÃ© de transmettre Ã Enedis ex-post des coefficients de rÃ©partition dynamiques, lorsquâ€™ils sont dÃ©terminÃ©s par la PMO, câ€™est-Ã -dire aprÃ¨s la livraison physique dâ€™Ã©lectricitÃ© et la fermeture des marchÃ©s portant sur la pÃ©riode Ã laquelle ils sâ€™appliquent ; Ces dispositions sont dâ€™application immÃ©diate et concernent les nouvelles opÃ©rations dont la convention est conclue aprÃ¨s le 30/06/2026. Le dÃ©cret renvoie les modalitÃ©s et dÃ©lais de transmission au GRD de ces coefficients Ã la documentation technique de rÃ©fÃ©rence.

Lâ€™instauration dâ€™un principe de maximisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© autoconsommÃ©e au sein dâ€™une opÃ©ration dâ€™ACC sâ€™appliquant Ã toutes les opÃ©rations, nouvelles et existantes. Les dispositions relatives Ã ce nouveau principe entrent en vigueur 12 mois aprÃ¨s le 30/06/2026.

Enedis organisera une consultation des acteurs concernÃ©s dans le cadre du CURDE (ComitÃ© des Utilisateurs du RÃ©seau de Distribution d’ElectricitÃ©) relative Ã la dÃ©clinaison opÃ©rationnelle de ce dÃ©cret qui permettra en particulier la fixation du nouveau dÃ©lai de transmission Ã Enedis des coefficients de rÃ©partition dynamiques.

Mesures transitoires mises en Å“uvre par Enedis

Dans lâ€™attente de l’issue de cette consultation et de l’adaptation des SI pour mettre en conformitÃ© les dispositifs existants avec ce nouveau cadre rÃ©glementaire, Enedis met en Å“uvre, Ã titre transitoire, les modalitÃ©s suivantes :

Les opÃ©rations dont la convention nâ€™a pas Ã©tÃ© signÃ©e avant le 01/07/2026 ne peuvent pas opter pour des clÃ©s dynamiques, seules les clÃ©s statiques et par dÃ©faut seront disponibles

Les opÃ©rations existantes ayant optÃ© pour des clÃ©s statiques ou par dÃ©faut avant le 01/07/2026 ne peuvent pas changer pour des clÃ©s dynamiques

Le modÃ¨le de la convention Enedis-PMO a Ã©tÃ© adaptÃ© en consÃ©quence (via le lien suivant: Enedis – Transfert – Partage) et sera celui proposÃ© par Enedis Ã compter du 01/07/2026.

Prochaines Ã©tapes

En parallÃ¨le, Enedis engagera les adaptations nÃ©cessaires de ses systÃ¨mes dâ€™information afin dâ€™assurer la mise en conformitÃ© avec les dispositions du dÃ©cret.Â Des Ã©lÃ©ments complÃ©mentaires, notamment relatifs Ã la consultation Ã venir et aux Ã©volutions des modalitÃ©s opÃ©rationnelles, vous seront communiquÃ©s prochainement.