Juin 2026 : records de prix dâ€™Ã©lectricitÃ© sous le soleil de plomb de lâ€™Ã©tÃ©

Chaque mois, Storio Energy publie son observatoire des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Il vient dâ€™Ãªtre actualisÃ© pour juin 2026. Le spread moyen du premier semestre atteint 123 â‚¬/MWh, un niveau record, en hausse de 25% sur un an. Retour sur un mois en deux temps : une premiÃ¨re quinzaine marquÃ©e par le vent et la douceur, puis une deuxiÃ¨me quinzaine spectaculaire avec des records d’Ã©tÃ©. Douceur et canicule : un mois de juin aux contrastes climatiquesÂ !

La premiÃ¨re quinzaine de juin a Ã©tÃ© marquÃ©e par du vent et de la douceur, poussant les prix vers le bas. Lâ€™Ã©olien a produit jusqu’Ã 14 GW en pointe et a tirÃ© les prix vers le bas sur les premiers jours du mois. La courbe retrouve une certaine normalitÃ© jusqu’au 15 juin, avec des prix Ã 0â‚¬/MWh lors des aprÃ¨s-midi, et des pics vers 100â‚¬/MWh en soirÃ©e vers 21-22h, quand les fossiles fixent le prix marginal via les interconnexions europÃ©ennes. En France, quasiment aucune centrale Ã gaz n’est appelÃ©e.

Le point de bascule a lieu lors de la seconde quinzaine lorsque la chaleur sâ€™installe sur lâ€™ensemble du territoire, et en Europe. Les prix se sont envolÃ©s, surtout en soirÃ©e, dÃ©passant les 300 â‚¬/MWh sur certaines heures. En Allemagne, les prix ont atteint un record de 700â‚¬/MWh, quant Ã la Belgique, 1000 â‚¬/MWh. La hausse des prix a pour cause la consommation qui a augmentÃ© de +10 GW en pointe, soit +15 % quâ€™Ã la normale, notamment pour faire tourner les climatiseurs. CÃ´tÃ© production, une disponibilitÃ© nuclÃ©aire en repli Ã la toute fin du mois retire jusquâ€™Ã 5 GW de production Les centrales Ã gaz sont activÃ©es, surtout en soirÃ©e, jusqu’Ã 5 GW.

Le spread moyen du premier semestre atteint 123 â‚¬/MWh

Plus gÃ©nÃ©ralement, si on tire le bilan du premier semestre 2026, on observe que l’Ã©cart quotidien entre prix horaire minimum et maximum s’Ã©tablit en moyenne Ã 123 â‚¬/MWh. Un niveau record, battu annÃ©e aprÃ¨s annÃ©e, en hausse de 25% par rapport au 1er semestre 2025.

Le stockage permet de capter les pÃ©riodes dâ€™Ã©lectricitÃ© abondante et peu chÃ¨re pour restituer lâ€™Ã©nergie lorsque les prix redeviennent Ã©levÃ©s, renforÃ§ant ainsi la compÃ©titivitÃ© des sites industriels. Depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e, le spread moyen atteint 123 â‚¬/MWh, soit plus du double du LCOS (Levelized Cost of Storage) des batteries. Dans ce contexte, les opportunitÃ©s dâ€™arbitrage offertes par les marchÃ©s de lâ€™Ã©lectricitÃ© continuent de progresser.

Pour Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy : “Juin 2026 dÃ©montre encore l’ampleur du dÃ©fi Ã©nergÃ©tique. Nous voyons dÃ©sormais des prix qui franchissent rÃ©guliÃ¨rement 300 â‚¬/MWh en plein Ã©tÃ©, ce qui Ã©tait inimaginable il y a quelques annÃ©es. Le gaz est rappelÃ© jusqu’Ã 5 GW en soirÃ©e pour compenser. Ces records renforcent nos convictions : le stockage a un rÃ´le clÃ© Ã jouer dans la dÃ©carbonation du systÃ¨me Ã©lectrique, et notre mission est d’armer les industriels pour transformer cette volatilitÃ© systÃ©mique en une source de compÃ©titivitÃ©.“