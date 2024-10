Stockage Ã©nergÃ©tique : la solution Beem Battery pour optimiser sa consommation Ã  lâ€™approche de lâ€™hiver

À l’approche de la saison hivernale, il est plus que jamais temps d’anticiper ses besoins énergétiques et de penser à anticiper sa consommation. Dans ce contexte, Beem, spécialiste de la maîtrise énergétique à domicile, met l’accent sur l’importance de l’autoconsommation et du stockage avec une nouvelle solution : la Beem Battery.

Depuis 2023, de plus en plus de Français ont décidé d’opter pour l’autoconsommation solaire. Et pour cause ? La démocratisation de l’offre et une volonté de faire des économies sur sa facture d’électricité suite à la hausse des tarifs du réseau. On compte désormais 870 000 installations photovoltaïques résidentielles en France, soit une évolution de 45% par rapport à 2022.

Viser l’autonomie énergétique grâce à une solution 2 en 1

La Beem Battery permet de stocker l’excédent d’énergie produit par les panneaux solaires pendant la journée et de l’utiliser durant les heures où la production est plus faible. Cela permet de réduire la dépendance au réseau, tout en assurant une utilisation optimale de l’énergie renouvelable. Un utilisateur de Nantes a ainsi pu diviser sa facture énergétique par 14 entre juillet et août 2024 et réduire sa dépendance au réseau de 93%. De plus, la batterie possède une fonction backup qui permet d’être autonome jusqu’à 24h en cas de coupure du réseau et de continuer à alimenter son foyer. Avec les hausses tarifaires prévues en 2025 et les alertes récentes de l’Union Française de l’électricité, qui anticipe une augmentation de 4 % (environ 200 euros de plus par an pour un ménage) et jusqu’à 900 à 1 000 euros d’ici 2026, l’autonomie énergétique devient cruciale. La Cour des comptes estime déjà le surcoût actuel à 164 euros par an en moyenne, renforçant l’urgence d’optimiser sa consommation et de limiter sa dépendance au réseau.

Une gestion énergétique intelligente et optimisée

Plus qu’une solution qui permet de stocker de l’énergie, la Beem Battery assure une gestion intelligente des flux énergétiques, en identifiant les moments de surproduction pour rediriger l’excédent vers les appareils les plus énergivores. Une fois la batterie pleine, le surplus d’énergie peut être utilisé pour alimenter intelligemment le ballon d’eau chaude, par exemple, évitant ainsi de renvoyer gratuitement de l’énergie au réseau. Cette répartition optimisée permet de maximiser chaque kWh produit et de faire des économies 24h/24. Ainsi, l’utilisateur peut piloter la recharge de la batterie pendant les heures creuses et prioriser la décharge durant les heures pleines, grâce aux fonctionnalités de gestion intelligente dans l’app Beem Energy.

Démocratiser l’accès au solaire pour un maximum de foyers

Beem s’engage à démocratiser l’accès à l’énergie solaire en offrant des solutions de paiement accessibles afin d’équiper un maximum de foyers. Pour y parvenir,

l’entreprise simplifie l’accès au solaire à domicile en prenant en charge la gestion administrative des demandes de crédit pour l’installation de la Beem Battery, avec un taux préférentiel. Avec la baisse des aides de l’État prévue pour le 31 octobre, il est plus que jamais temps de lancer ses démarches. Le prix de la Beem Battery varie selon la capacité choisie et les spécificités du projet, il est donc recommandé de le simuler en ligne afin d’obtenir la meilleure recommandation. Disponible en trois puissances (6,6 kWh / 10 kWh / 13,4 kWh), elle peut être complétée par des modules supplémentaires pour ajuster la capacité de stockage à l’évolution des besoins, tout en garantissant une efficacité maximale. À titre d’exemple, une installation Beem Roof 6kWc associée à la Beem Battery 6,7 kWh assure une autonomie de 78%, générant des économies cumulées d’environ 37 000€ sur 20 ans pour un foyer nantais. Cela correspond à une rentabilité de moins de 10 ans. Proposée à partir de 7 500€ TTC avec l’installation d’une solution de production solaire (et seule à partir de 5 900€ TTC à compter d’octobre), la Beem Battery est couverte par une garantie de 15 ans.