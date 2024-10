Le Groupe Volta inaugure son siÃ¨ge opÃ©rationnel Ã  CorbiÃ¨res-en-Provence et affiche des objectifs ambitieux

Le Groupe Volta, producteur indépendant d’énergies renouvelables, inaugure les nouveaux locaux de son siège opérationnel à Corbières-en-Provence dotés d’une installation photovoltaïque sur son toit. Une étape qui inscrit le Groupe dans une stratégie de consolidation régionale, lui permettant d’accroître encore sa proximité avec ses partenaires et de renforcer ses capacités opérationnelles. Une nouvelle preuve de sa volonté affirmée d’être aligné avec les objectifs régionaux et nationaux pour la décarbonation et l’autosuffisance énergétique.

Depuis sa création en 2014, le Groupe Volta, producteur indépendant d’énergies renouvelables, a trouvé sa place dans le secteur de la transition énergétique en France, avec une spécialisation dans le développement de projets de centrales photovoltaïques en toiture et de parcs éoliens. Aujourd’hui, avec près de 200 MWc de projets en exploitation et en construction en France, Volta s’engage fermement vers son objectif de 500 MWc d’ici trois ans sur le territoire.

Un acteur national engagé pour les territoires

En ce début d’automne 2024, l’inauguration du nouveau siège opérationnel à Corbières-en-Provence marque une étape importante dans la croissance du groupe, qui a récemment renforcé ses capacités financières avec près de 70 millions d’euros d’instruments financiers mis en place au premier semestre 2024, allant d’une ligne RCF de 20 millions d’euros à une dette projet de 30 millions d’euros en passant par un crédit mezzanine de 20 millions d’euros. Le développement de Volta s’est accéléré, particulièrement en Pologne, où le groupe développe plus de 300MWc des projets photovoltaïques greenfield et a remporté l’appel d’offre public pour équiper l’aéroport de Lodz avec une centrale de 10 MWc. En France, le Groupe Volta continue d’investir dans le repowering de parcs éoliens, avec l’acquisition début 2024 de nouvelles capacités totalisant 33 MWc, tout en renforçant son expertise dans les toitures solaires grâce à l’acquisition stratégique de l’activité d’étanchéité de Top Toit, offrant ainsi une solution à 360° aux propriétaires fonciers.

Un événement ancré dans le développement durable

L’inauguration du nouveau siège opérationnel de Corbières-en-Provence constitue un moment pivot pour aborder les thèmes de la durabilité et de l’attractivité économique des territoires français. L’engagement du Groupe Volta à créer des emplois et à soutenir les initiatives locales fait écho à sa mission de contribuer à des projets porteurs de sens et d’autonomie pour les régions dans lesquelles il opère. Pierrick Morier, co-fondateur et Président du Groupe Volta, commente : « L’ouverture de notre nouveau siège opérationnel à Corbières-en-Provence, qui abritera la direction nationale des activités photovoltaïques du groupe est une décision importante et une marque supplémentaire de confiance mutuelle avec le département des Alpes de Hautes Provence et la ville de Corbières en Provence en particulier, où nous avons injecté nos premiers kilowattheures il y a déjà 10 ans. »