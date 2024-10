Excellente performance antireflet des modules Infinity RT de DMEGC testÃ©s Ã  l’Institut SPF

DMEGC Solar a terminé les évaluations anti-éblouissement de ses nouveaux modules solaires Infinity RT à double vitrage avec une vitre frontale spéciale à l’Institut SPF de Rapperswil, en Autriche. L’évaluation SPF compare la luminance réfléchie des modules double vitrage anti-éblouissement de DMEGC avec celle d’un panneau solaire conventionnel, tous deux basés sur un concept de double vitrage de 2x2mm. Les résultats ont montré une réduction substantielle de l’éblouissement. Explications !

Les évaluations ont utilisé des angles d’incidence allant de 10° à 70°, avec des mesures de luminance prises dans des conditions d’ensoleillement intense (100 000 lx). La luminance réfléchie mesurée (Lv, 10°) pour le module anti-éblouissement de DMEGC était de 14 200 cd/m², ce qui est nettement inférieur aux 101 500 cd/m² enregistrés pour le panneau conventionnel. Cette réduction considérable met en évidence la caractéristique particulière du produit, à savoir la faible réflectance de la vitre frontale. Si l’on se réfère au « Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design » (CS-ADR-DSN, Issue 2, 29 January 2015), qui stipule une luminance maximale de 20 000 cd/m² pour les installations aéroportuaires, ces résultats sont plus qu’intéressants. Le module Anti-glare de DMEGC reste bien en dessous de cette limite et sera, grâce à cet impact de réflexion lumineuse nettement plus faible.

Un choix idéal pour les projets solaires à proximité des aéroports, des autoroutes et des lignes ferroviaires

DMEGC Solar associe la nouvelle taille de 2382 x 1134 x 30 mm pour le marché des services publics à la solution spéciale Anti-glare, une combinaison parfaite avec une technologie de pointe et des performances à la pointe de l’industrie. Le module est conçu avec trois avantages principaux :

1. Technologie du verre antireflet : La structure innovante du verre spécial réduit considérablement les reflets, ce qui rend le module idéal pour les projets à grande échelle près des autoroutes et des aéroports, où la minimisation de la lumière réfléchie est cruciale pour la sécurité et la conformité.

2. Leadership environnemental, social et de gouvernance (ESG) : Les installations de production de DMEGC fonctionnent à 100 % avec de l’énergie verte pour la fabrication de tous les modules solaires et, à partir de Q4/2024, cela s’étendra également à toutes les productions de cellules solaires. La société maintient une chaîne d’approvisionnement transparente et détient une excellente note ESG au sein de l’industrie solaire, soulignant son engagement en faveur de la durabilité avec une empreinte carbone faible dans l’industrie de pointe.

3. Haute fiabilité : Les modules à double vitrage DMEGC Infinity RT ont subi avec succès des tests de stress approfondis, notamment des évaluations menées par le TÜV Rheinland Shanghai conformément aux tests de stress étendus IEC TS 63209-1. Ces tests valident la résistance du module dans des conditions environnementales difficiles, garantissant ainsi des performances et une durabilité à long terme.

Avec plus de 44 ans d’expérience dans la fabrication de produits de haute technologie, DMEGC Solar continue de montrer la voie en matière de solutions solaires innovantes. L’évaluation positive de l’institut SPF renforce la position du G12RT-B66HSW en tant que module leader de l’industrie pour les projets de services publics, offrant des performances anti-éblouissement supérieures, une grande fiabilité et un engagement fort en faveur du développement durable.