Nomination de Pierre Guerrier chez Amarenco en qualitÃ© de Directeur DÃ©veloppement France

Amarenco, dÃ©veloppeur dans le secteur des Ã©nergies renouvelables, annonce lâ€™arrivÃ©e de Pierre Guerrier en qualitÃ© de Directeur du DÃ©veloppement France.

Pierre Guerrier a pour mission de piloter la stratÃ©gie du dÃ©veloppement en France, dâ€™accÃ©lÃ©rer la croissance et la maturitÃ© du portefeuille (photovoltaÃ¯que, agrivoltaÃ¯que et stockage dâ€™Ã©nergie) et de renforcer la position dâ€™Amarenco comme acteur de rÃ©fÃ©rence de la transition Ã©nergÃ©tique territoriale. Â« Nous sommes ravis dâ€™accueillir Pierre au sein dâ€™Amarenco. Son expertise, son sens du collectif et son expÃ©rience rÃ©ussie seront dÃ©terminants pour accÃ©lÃ©rer notre dynamique dâ€™innovation et de transformation mais aussi pour dÃ©velopper des projets Ã fort impact et faire grandir nos talents Â», dÃ©clare Xavier Messing, Directeur GÃ©nÃ©ral du DÃ©veloppement, Amarenco.

TrÃ¨s impliquÃ© dans la filiÃ¨re, Pierre Guerrier anime le Groupe de travail AgrivoltaÃ¯sme de la Plateforme Verte et siÃ¨ge comme administrateur dâ€™Enerplan, le syndicat des professionnels du solaire en France. Â« Je suis trÃ¨s fier de rejoindre Amarenco, acteur historique des Ã©nergies renouvelables qui sâ€™est hissÃ© parmi les leaders de son marchÃ© aussi bien en France quâ€™en Europe. Amarenco a su rÃ©aliser une croissance soutenue en maintenant une approche multisegments et une offre soucieuse de prÃ©server les Ã©quilibres, rÃ©pondant ainsi aux enjeux dâ€™acceptabilitÃ© locale et de bonne intÃ©gration dans le systÃ¨me Ã©lectrique. Câ€™est cette richesse humaine et technique que jâ€™aurai grand plaisir Ã continuer de dÃ©velopper Â», confie Pierre Guerrier, Directeur DÃ©veloppement France, Amarenco.

DiplÃ´mÃ© de lâ€™ESSCA, Pierre Guerrier dÃ©bute sa carriÃ¨re dans la vente de solutions techniques pour le bÃ¢timent avant dâ€™Ã©voluer vers des postes de direction marketing, de direction nationale des ventes puis de direction gÃ©nÃ©rale. En 2009, il rejoint le secteur des Ã©nergies renouvelables, alors en plein essor et contribue activement au dÃ©veloppement du photovoltaÃ¯que en France. Il participe ensuite Ã la mise en Å“uvre dâ€™applications innovantes telles que les systÃ¨mes agrivoltaÃ¯ques de protection des cultures, lâ€™agrÃ©gation dâ€™Ã©nergies renouvelables et le stockage territorial dâ€™Ã©lectricitÃ©. De 2019 Ã 2022, Pierre Guerrier pilote le dÃ©veloppement photovoltaÃ¯que France de Sonnedix, avant de rejoindre Solveo Ã‰nergies en tant que Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© DÃ©veloppement. Il y supervise la stratÃ©gie de croissance de lâ€™entreprise jusquâ€™Ã une levÃ©e de fonds de 100 Mâ‚¬ mi-2025.