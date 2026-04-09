Plume, la trÃ¨s soutenable lÃ©gÃ¨retÃ© du dÃ©ploiement des projets dâ€™EnR

Plume, start-up franco-amÃ©ricaine spÃ©cialisÃ©e dans l’IA gÃ©ospatiale pour les Ã©nergies renouvelables, annonce un tour de table de 3,3 Mâ‚¬ menÃ© par AENU, avec la participation de Y Combinator, Kima Ventures, Raise Phiture, Better Angle et Collab Fund. La plateforme est dÃ©jÃ dÃ©ployÃ©e auprÃ¨s dâ€™une douzaine dâ€™entreprises dÃ©veloppeurs dâ€™Ã©nergie, totalisant plus de 1 gigawatts de projets.

FondÃ©e par Edouard Labarthe (ex-Palantir) et Marc Watine, (ex-chercheur Harvard en gÃ©ospatial et IA), la startup Plume a Ã©tÃ© incubÃ©e par Y Combinator, le plus prestigieux accÃ©lÃ©rateur au monde, qui compte Airbnb, Stripe et Dropbox parmi ses alumni.

Un problÃ¨me de donnÃ©es au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique

DÃ©velopper un projet d’Ã©nergie renouvelable (solaire, Ã©olien ou stockage batterie) exige de croiser des donnÃ©es de zonage, de capacitÃ© rÃ©seau, de zones protÃ©gÃ©es et de parcelles fonciÃ¨res, tout en analysant dÃ©libÃ©rations municipales, historiques de permis, Ã©tudes environnementales et plans de dÃ©veloppement rÃ©seau. En France, ce travail mobilise prÃ¨s d’une centaine de couches de donnÃ©es gÃ©ographiques, auxquelles s’ajoutent plans d’urbanisme, documents des chambres agricoles et archives de permis. La plupart de ce travail reste encore manuel, confiÃ© Ã de grandes Ã©quipes, pendant des mois : beaucoup de projets sont ainsi abandonnÃ©s aprÃ¨s des annÃ©es de travail, et les dÃ©lais se mesurent en annÃ©es quand la transition climatique exige des mois. Â« Le dÃ©veloppement EnR est un problÃ¨me de raisonnement dissimulÃ© dans des cartes et des documents. Nos agents IA synthÃ©tisent donnÃ©es gÃ©ospatiales structurÃ©es et informations rÃ©glementaires non structurÃ©es pour produire une intelligence territoriale claire, aidant les dÃ©veloppeurs Ã aller plus vite tout en sÃ©lectionnant les projets avec la plus forte probabilitÃ© d’atteindre la construction Â» se rÃ©jouit Edouard Labarthe, co-fondateur et CEO de Plume.

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Produire une intelligence territoriale claire

Premier et unique outil Ã centraliser donnÃ©es gÃ©ospatiales et documents rÃ©glementaires non structurÃ©s au sein d’une mÃªme plateforme, Plume agrÃ¨ge plus de 150 sources â€” zones naturelles, rÃ©seaux Ã©lectriques, PPRi (plans de prÃ©vention des risques d’inondation), permis de construire, dÃ©libÃ©rations de collectivitÃ©s â€” et dÃ©ploie des agents IA qui raisonnent sur l’ensemble de ces informations en langage naturel. Un chef de projet peut interroger la plateforme sans aucune compÃ©tence technique et obtenir une analyse de site en quelques secondes, lÃ oÃ¹ il fallait auparavant plusieurs semaines de travail manuel.

En permettant une meilleure sÃ©lection de sites et une dÃ©tection plus prÃ©coce des risques, Plume amÃ©liore l’efficacitÃ© du capital investi et rÃ©duit les mauvaises surprises en fin de dÃ©veloppement. Dâ€™aprÃ¨s les clients utilisateurs de la plateforme, les agents Plume permettent de rÃ©aliser des analyses de sites jusqu’Ã 20 fois plus rapidement et 3 fois plus prÃ©cisÃ©ment. En France, ce sont prÃ¨s de 500 entreprises dÃ©veloppant des infrastructures renouvelables qui pourraient bÃ©nÃ©ficier de la plateforme. Â« L’incertitude sur les risques et les dÃ©lais reste l’un des principaux freins au dÃ©ploiement des ENR en Europe. Nous construisons la couche d’intelligence qui permet aux Ã©quipes d’avancer plus vite et d’augmenter la part des projets qui aboutissent rÃ©ellement Â» poursuit Edouard Labarthe.

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Une expansion europÃ©enne et amÃ©ricaine portÃ©e par des investisseurs de rÃ©fÃ©rence

DÃ©jÃ dÃ©ployÃ©e en France, en Espagne, en Roumanie et en RÃ©publique tchÃ¨que, Plume vise l’Italie et les Ã‰tats-Unis en 2026. Ce premier tour de table financera l’expansion de l’Ã©quipe, qui passera de 6 Ã 12 collaborateurs d’ici la fin de lâ€™annÃ©e, le lancement de nouveaux marchÃ©s europÃ©ens et les prochaines phases de la plateforme : cartographie des parties prenantes, intelligence concurrentielle par IA et rÃ©daction automatisÃ©e des dossiers de permis. La sociÃ©tÃ© recrute dans les domaines des systÃ¨mes IA, de l’ingÃ©nierie gÃ©ospatiale et de l’analyse Ã©nergÃ©tique. Â« Plume s’attaque au verrou le plus critique de la transition Ã©nergÃ©tique : les annÃ©es de friction accumulÃ©es dans la sÃ©lection manuelle des sites et l’instruction des permis. En transformant des couches gÃ©ospatiales fragmentÃ©es et des donnÃ©es non structurÃ©es en une plateforme d’intelligence agentique, ils permettent aux dÃ©veloppeurs d’aller 20 fois plus vite. Nous sommes ravis de soutenir une Ã©quipe qui ne se contente pas de construire un outil, mais un nouveau standard pour le dÃ©ploiement des infrastructures Ã©nergÃ©tiques mondiales Â» conclut Robert Stoecker, associÃ© chez AENU.

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Quid de PlumeÂ ?

Plume est une plateforme d’intelligence artificielle dÃ©diÃ©e au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, fondÃ©e par Edouard Labarthe (ex-Palantir) et Marc Watine (ex-chercheur Harvard en gÃ©ospatial et IA) en 2024. La plateforme centralise plus de 150 jeux de donnÃ©es gÃ©ographiques mis Ã jour en continu et dÃ©ploie des agents IA qui raisonnent sur des milliers de documents non structurÃ©s pour accÃ©lÃ©rer la prospection, l’instruction des permis et le raccordement rÃ©seau. Plume est soutenue par AENU, Y Combinator, Kima Ventures, Raise Sherpa, Better Angle et Collab Fund.