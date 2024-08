Stéphane Cicolella est nommé Directeur Général d’elmy

En juin 2024, il rejoint elmy, le premier énergéticien français 100% renouvelable, en qualité de Directeur Général. Le modèle totalement intégré d’elmy – développement, production, fourniture en passant par la gestion d’énergie, sans intermédiaire – propose à ses clients divers (producteurs, collectivités, consommateurs particuliers et professionnels) des solutions leur permettant de participer au développement des énergies renouvelables pour une transition écologique juste.

Aux côtés d’Albert Codinach, en charge de la vision stratégique du groupe en qualité de Président, et à la tête d’une entreprise à mission de plus de 170 collaborateurs, son objectif principal sera d’accélérer la croissance du groupe elmy, en continuant à démontrer la pertinence du modèle face aux enjeux énergétiques actuels et à venir. “Je suis très heureux de rejoindre elmy et ses talentueuses équipes. C’est une formidable opportunité d’agir concrètement pour la transition énergétique. elmy est une structure innovante et ambitieuse, qui propose un modèle juste face aux défis climatiques que nous rencontrons, et apporte à nos clients des solutions concrètes pour les accompagner dans leur transition.” commente Stéphane Cicolella, nouveau Directeur Général d’elmy.