ENSIO prÃ©sente sa nouvelle marque dÃ©diÃ©e Ã  l’activitÃ© photovoltaÃ¯que : ENSIO Solaire

ENSIO, spécialiste des déploiements de réseaux numériques et d’énergie, présente sa nouvelle marque, ENSIO Solaire. Cette initiative marque une étape importante dans l’engagement continu d’ENSIO à promouvoir l’innovation et la durabilité en particulier dans le secteur de l’énergie solaire.

La marque ENSIO Solaire, lancée en mai 2024, est spécifiquement conçue pour répondre aux besoins croissants en énergie renouvelable et vise à accélérer l’adoption des solutions photovoltaïques à travers la France. En tant que marque spécialisée au sein du groupe ENSIO, ENSIO Solaire bénéficie de plus de 45 années d’expertise et d’innovation dans le développement de technologies propres et durables. « Le lancement d’ENSIO Solaire représente une évolution logique de notre engagement envers un avenir énergétique plus propre et plus durable », confie Olivier Lopez, Président du Groupe ENSIO. « Nous sommes déterminés à fournir des solutions photovoltaïques de pointe qui non seulement répondent aux besoins énergétiques actuels, mais aussi ouvrent la voie à une transition énergétique globale vers des sources renouvelables. » ENSIO Solaire accompagne les collectivités, entreprises, industriels et exploitations agricoles dans la conception, la construction et l’entretien de leurs réseaux d’énergie. Grâce à ses 50 agences sur l’ensemble du territoire et ses équipes dédiées, la marque se distingue par la qualité de ses prestations et par un accompagnement sur-mesure.

Encadré

Quid d’ENSIO ?

Ensio est le spécialiste des déploiements des réseaux numériques et d’énergie. Depuis plus de 45 ans, les équipes de techniciens spécialisés et experts accompagnent les clients dans l’expression de leurs besoins pour leur proposer les solutions clés en main les plus adaptées. Ensio se concentre sur 3 grands domaines d’activité : les réseaux numériques, les réseaux d’énergie et les Services maintenance. Avec plus de 3500 collaborateurs répartis sur tout le territoire national, Ensio a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de plus de 530 millions d’euros. Les métiers d’Ensio s’inscrivent, depuis de nombreuses années, dans une politique volontaire de développement durable et dans une recherche constante de solutions constructives respectueuses de l’environnement et de la sécurité des chantiers.