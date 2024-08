PV CYCLE et le recycleur brÃ©silien SunR unissent leurs forces pour le recyclage des panneaux PV en AmÃ©rique Latine

PV CYCLE, la solution industrielle de reprise et de recyclage des panneaux solaires photovoltaïques, et SunR, le premier recycleur entièrement dédié aux panneaux photovoltaïques au Brésil, viennent d’annoncer le renforcement de leur capacité combinée. Objectif du partenariat : offrir un service optimisé de gestion des déchets de production et des déchets de panneaux photovoltaïques post-consommation à l’ensemble du marché de cette vaste région du monde.

L’expansion à l’international est la prochaine étape du plan de développement commercial de PV CYCLE, depuis son entrée sur le marché japonais en 2016. PV CYCLE permettra, grâce à un soutien financier, la poursuite de l’expansion de SunR au Brésil et dans le reste de la région Amérique Latine. L’objectif principal est de fournir une solution de traitement et de recyclage des déchets solides écologiquement rationnelles à tous les clients des deux sociétés en Amérique latine.

« Le marché photovoltaïque brésilien est le choix naturel pour notre expansion : un marché de 46 GW avec une expérience intensive dans l’installation de systèmes photovoltaïques et un engagement environnemental élevé de la part des consommateurs et des entreprises », a déclaré Jan Clyncke, directeur général de PV CYCLE à la cérémonie de signature lors d’Intersolar Amérique du Sud. PV CYCLE soutient SunR avec sa longue expérience en matière d’expertise en matière de collecte, de recyclage et de conformité.

« SunR se félicite aujourd’hui du soutien important de PV CYCLE, qui est le résultat d’une relation qui a débuté il y a cinq ans ; nous attendons avec impatience l’ouverture de notre troisième site au Brésil à côté de nos deux installations actuelles à Valinhos et Montes Claros et le développement commercial au Chili et au Mexique à court terme », a ajouté Leonardo Gasparini Duarte, PDG de SunR Reciclagem Fotovoltaica. Les deux organisations participeront également activement aux discussions gouvernementales concernant la responsabilité partagée du cycle de vie des panneaux photovoltaïques (responsabilité élargie du producteur), comme indiqué dans un récent projet de loi du Parlement brésilien.