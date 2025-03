Stellantis et Prosolia Energy renforcent leur partenariat avec de nouveaux projets EnR suivant le modèle du PPA

En tant que Producteur Indépendant d’Énergie (IPP), Prosolia Energy collabore avec le constructeur automobile multinational Stellantis depuis 2020 pour mettre en œuvre son plan de décarbonation. Le nouvel accord comprend le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de huit nouvelles installations d’énergie renouvelable en Allemagne et en France, avec une capacité installée totale de 120 MW. Certaines de ces installations seront hybrides avec des Systèmes de Stockage d’Énergie par Batterie pour améliorer l’utilisation efficace de l’énergie verte.

Stellantis qui possède un portefeuille de marques emblématiques telles que Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep ou Maserati, continue de placer sa confiance en Prosolia Energy, un producteur d’énergie verticalement intégré, en tant que partenaire clé pour la décarbonation énergétique de ses usines en Europe. Prosolia Energy a commencé sa collaboration avec Stellantis en 2020 avec un contrat initial de 14 MW à Saragosse, en Espagne, qui s’est depuis étendu pour inclure le premier projet d’autoconsommation hybride éolien-solaire de l’entreprise avec une capacité de 58,4 MW. Prosolia exploite aussi dans l’usine Stellantis de Vigo le plus grand système d’autoconsommation sur toiture d’Espagne, avec 18,3 MW de capacité.

Un vaste portefeuille international d’autoconsommation d’environ 200 MW

Ces derniers mois, les deux entreprises ont étendu leur collaboration pour promouvoir le développement de nouvelles installations d’énergie renouvelable en France et en Allemagne, permettant l’approvisionnement en énergie propre des usines de Stellantis par le biais de contrats d’achat d’électricité (PPA – Power Purchase Agreement). L’accord comprend huit nouveaux projets – cinq en France et trois en Allemagne – avec une capacité installée totale de 119,6 MW, qui devraient devenir opérationnels d’ici la fin de cette année. En France, les installations d’énergie renouvelable seront situées dans les usines de Stellantis à Hordain, Mulhouse, Rennes, Sept-Fons et Sochaux, avec une capacité installée totale de 109,6 MW. En Allemagne, les projets seront situés dans les usines de l’entreprise à Kaiserlautern, Russelsheim et Bochum, avec une capacité de 10 MW. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du partenariat global entre les deux entreprises qui comprend un vaste portefeuille international d’autoconsommation d’environ 200 MW, pour soutenir le plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis. « La collaboration étroite avec Prosolia Energy en Europe est un atout clé dans le plan de Stellantis visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2038 – avec une réduction de 50 % d’ici 2030. Nous apprécions la proactivité des équipes de Prosolia Energy et la promotion de nouvelles solutions d’approvisionnement en énergies renouvelables pour accompagner la décarbonation des usines Stellantis en Europe » souligne Arnaud Deboeuf, Directeur mondial de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement chez Stellantis.

Hybridation grâce à des systèmes de stockage d’énergie

L’entreprise énergétique s’engage dans l’innovation en combinant différentes technologies pour développer des projets hybrides plus compétitifs et efficaces adaptés aux besoins de ses clients. Dans le cadre de cette stratégie, certaines des installations d’autoconsommation en France, comme celles de Hordain et Mulhouse, ainsi que celles en Espagne, seront combinées avec des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) pour maximiser l’utilisation de l’énergie grâce à un approvisionnement continu et stable 24 heures sur 24. Javier Martínez, PDG de Prosolia Energy, s’est félicité de l’élargissement de la collaboration stratégique avec Stellantis à l’échelle mondiale : « Il y a cinq ans, nous avons commencé à travailler ensemble pour décarboner le modèle énergétique d’un acteur de référence dans la mobilité électrique comme Stellantis. Au fil du temps, le succès des installations mises en place en Espagne et l’engagement fort de Stellantis en faveur de la neutralité carbone nous ont conduits à relever de nouveaux défis ensemble en Europe. Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance que nous porte Stellantis pour continuer à renforcer sa compétitivité via une énergie propre et durable ».