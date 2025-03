elmy lance “Cols Verts”, le 1er avantage salarial qui réduit la facture d’électricité tout en soutenant la transition énergétique

Dans un contexte où 85% des Français se disent préoccupés par leur consommation d’énergie, elmy, énergéticien français 100% renouvelable, annonce le lancement de Cols Verts, le premier avantage salarial dédié à l’électricité. Ce dispositif propose aux entreprises de prendre en charge la part dédiée à l’abonnement d’électricité de leurs collaborateurs, leur offrant ainsi une réduction immédiate sur leur facture. Un avantage salarial qui allie pouvoir d’achat et action concrète pour la transition énergétique !

La hausse des coûts de l’énergie pèse de plus en plus sur les budgets des ménages, certaines consommations d’électricité ayant augmenté jusqu’à 77% depuis 2014. Cette évolution exerce une pression économique considérable sur les foyers. Dans ce contexte, elmy se distingue en devenant le premier fournisseur d’énergie à proposer une solution adaptée aux besoins actuels des entreprises et de leurs collaborateurs : Cols Verts. Concrètement, l’employeur finance la part fixe de l’abonnement, permettant de réduire la facture d’électricité des salariés jusqu’à 22%. En facilitant l’accès à une énergie renouvelable plus abordable, cette initiative offre aux entreprises un moyen efficace de soutenir financièrement leurs collaborateurs tout en contribuant, avec eux, à la transition énergétique. « Nous sommes fiers d’être les premiers à proposer un avantage salarial qui répond à la fois aux préoccupations économiques des salariés et aux enjeux écologiques. Cols Verts est une solution simple et efficace, permettant aux entreprises de soutenir leurs collaborateurs tout en contribuant à un avenir énergétique plus durable », explique Camille Darde, Directrice des Richesses Humaines chez elmy.

Un levier RSE pour les entreprises

Ce nouvel avantage salarial s’inscrit pleinement dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En proposant à leurs collaborateurs un accès à une électricité verte à moindre coût, les employeurs ne se contentent pas seulement de répondre aux préoccupations liées au pouvoir d’achat, ils renforcent également leurs engagements. Soutenir un modèle économique plus durable valorise le rôle des entreprises dans la protection de l’environnement, tout en attirant des talents sensibles aux enjeux écologiques. Un avantage comme Cols Verts permet de concilier bien-être des collaborateurs et engagement concret en matière de RSE, renforçant ainsi la marque employeur. Plusieurs entreprises ont déjà adopté cet avantage pour leurs collaborateurs. « L’alimentation et l’énergie sont des postes de dépenses incompressibles qui pèsent lourd sur le budget de nos salariés. On a choisi de nourrir de la même manière notre équipe Pollen que nos clients, en offrant à tous nos équipiers un repas qualitatif et écologique chaque midi. L’offre Cols Verts par elmy nous a paru être la continuité de cette politique RH : améliorer le budget de nos collaborateurs en fléchant leur consommation vers une solution d’électricité 100% renouvelable et certifiée par l’ADEME. C’est un pas vers la transition énergétique qui se veut social et collectif ! », explique Maxime Paget, PDG de Pollen.