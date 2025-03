DISPARITION/Newheat annonce le dÃ©cÃ¨s brutal de son PrÃ©sident et co-fondateur Hugues DefrÃ©ville

Par la voix de Pierre Delmas, son associé et co-fondateur, Newheat annonce aujourd’hui avec une grande émotion et une profonde tristesse que Hugues Defréville est décédé brutalement ce lundi 10 mars, à l’âge de 41 ans.

Les pensées de l’ensemble de l’équipe vont à son épouse, à ses enfants et à sa famille.

Suite à cette disparition, Pierre Delmas, et le comité de direction de Newheat, assurent la continuité de l’activité de l’entreprise.

Le leadership, la détermination et la vision de Hugues ont profondément marqué notre entreprise, ses collaborateurs, ses partenaires et l’ensemble du secteur. Son engagement pour la décarbonation des villes et des industries continuera d’inspirer nos actions au quotidien.

Hugues Defréville et Pierre Delmas avaient cofondé Newheat à Bordeaux en 2015. Ensemble, ils ont développé avec passion la filière de la chaleur renouvelable et de la chaleur solaire, faisant grandir Newheat jusqu’à atteindre dernièrement 50 collaborateurs.

Hugues était particulièrement engagé dans le développement de la filière, notamment à travers ses postes de Vice-Président d’ENERPLAN et de Directeur de l’association Solar Heat Europe.

Toute l’équipe reste plus que jamais mobilisée pour poursuivre et honorer avec la même ambition et la même exigence, le projet d’entreprise impulsé par Hugues Defréville et Pierre Delmas.