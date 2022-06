Statkraft revoit fortement Ã  la hausse ses objectifs en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie renouvelable et dâ€™hydrogÃ¨ne vert

Statkraft, le plus grand producteur européen d’énergie renouvelable, annonce un renforcement de ses objectifs 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert, dans le cadre de sa nouvelle revue stratégique. Le géant Norvégien de l’hydroélectricité prévoit d’accroitre ses investissements pour atteindre 30 GW de nouvelle capacité de production renouvelable et 2 GW d’hydrogène vert dans le monde d’ici 2030.Ambitions de ce géant des EnR !

Statkraft a mis à jour sa stratégie de croissance dans le domaine des énergies renouvelables avec de nouveaux objectifs plus ambitieux à l’horizon 2030. La stratégie augmente le taux de croissance annuel de l’éolien terrestre, du solaire et du stockage par batterie de 2,5-3 GW par an à 4 GW par an d’ici 2030. Parallèlement, les ambitions de croissance pour l’hydroélectricité, l’éolien offshore et l’hydrogène vert sont renforcées. Au total, Statkraft développera 30 GW de nouvelles capacités renouvelables d’ici 2030. Cela augmentera la production annuelle d’électricité de près de 50 % d’ici la fin de la décennie pour atteindre environ 100 TWh, ce qui équivaut à près de trois fois la consommation électrique annuelle du Danemark.

« Nous relevons ainsi nos ambitions plus haut que jamais »

« Les besoins en énergies renouvelables augmentent fortement pour pouvoir atteindre les objectifs climatiques, couvrir la croissance de la demande en électricité, et renforcer la sécurité énergétique européenne. Combiné à une capacité d’investissement accrue, Statkraft accélère désormais le rythme de développement de projets d’énergies renouvelables. Nous relevons ainsi nos ambitions plus haut que jamais pour atteindre une croissance nettement plus élevée dans toutes nos zones géographiques et pour toutes nos technologies », déclare Christian Rynning-Tønnesen, PDG de Statkraft. Une partie importante de la croissance sera liée au développement de l’éolien terrestre, du solaire et du stockage par batteries, sur tous ses marchés. Statkraft compte aussi accélérer dansl’hydroélectricité en Norvège, avec pour objectif de démarrer au moins cinq grands projets d’ici 2030. Pour ce qui est de l’hydrogène vert, Statkraft a pour ambition d’être un des acteurs-clés en Norvège et Suède et d’étendre son savoir-faire aux autres géographies.