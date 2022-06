Deux panneaux solaires REC obtiennent une dÃ©claration environnementale EPD

L’association EPD Norvège a attribué une déclaration environnementale EPD à deux panneaux solaires REC Alpha Pure et TwinPeak 4 commercialisés depuis seulement l’an dernier. Vérifiées et attribuées par un organisme indépendant, ces EPDs attestent l’engagement continu de REC à réduire l’impact environnemental des panneaux solaires à chaque génération de produits.

Selon Jan Enno Bicker, CEO de REC Group : « Chez REC, nous pensons que notre responsabilité, celle de renforcer notre durabilité, est d’autant plus grande avec l’importance croissante du secteur solaire. Les clients d’aujourd’hui comprennent que si le solaire est le bon choix, les avantages qu’il procure peuvent toutefois varier. C’est pourquoi REC renouvelle sans cesse son portefeuille de produits afin d’augmenter leur puissance tout en veillant à la préservation des ressources. Les deux produits ayant obtenu un certificat EPD ont été lancés l’an dernier. Ils témoignent de la réussite des efforts constants de REC pour rendre sa propre production et toute l’industrie solaire plus durable et pour relever le défi d’une conception et d’une production à faible empreinte carbone. »

L’innovation au service de la durabilité : Certificats EPD pour les nouveaux produits REC

Le TwinPeak 4 a obtenu son certificat EPD grâce au silicium de qualité solaire fabriqué par REC en Norvège à l’aide de son procédé unique de recyclage du kerf. Cette technologie permet de transformer le kerf, un déchet issu du processus de production des wafers, en silicium de qualité solaire, avec une réduction drastique des émissions de carbone pouvant atteindre 96 % par rapport au processus Siemens standard. La production du silicium est l’étape la plus gourmande en énergie du processus de fabrication des panneaux solaires, toute amélioration faisant la différence. Les EPDs prennent en compte toute la chaîne d’approvisionnement du produit. Dans le cas du panneau REC Alpha Pure, l’EPD est basée sur du poly-silicium provenant d’Allemagne, des cellules et des modules fabriqués à Singapour et des installations photovoltaïques, par exemple, en Europe. Bénéficiant d’une conception encore plus durable grâce à l’absence de plomb dans sa conception, le panneau solaire Alpha Pure est conforme à la directive RoHS. Problème : même aujourd’hui, un panneau solaire contient généralement une faible quantité de plomb par rapport à son poids total. À grande échelle, l’impact de l’industrie solaire est important, en particulier lors du recyclage des panneaux solaires en fin de vie.

Développement durable : une demande croissante

Après 25 ans d’histoire, REC observe une demande croissante du marché pour davantage de durabilité tout au long de la chaîne de valeur du solaire, de la production à la fin de vie. Les produits REC ayant une durée de vie d’au moins 25 ans, une vision à long terme est essentielle. Les EPDs, qui prennent en compte l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du produit et pas seulement les processus internes du fabricant, fournissent aux décisionnaires des informations sur la durabilité à long terme. Elles sont également de plus en plus exigées par les développeurs de projets pour répondre aux appels d’offres.

Encadré

Certificat EPD, qu’est-ce que c’est ?

Le système international EPD est un programme mondial de déclarations environnementales. Chaque déclaration présente l’impact environnemental de tous les composants d’un produit fini, du processus de production et du transport. La vérification étant réalisée par un organisme indépendant, les EPDs offrent aux acteurs de l’industrie solaire une précieuse source d’informations pour des comparaisons objectives. Elles attestent également la faible empreinte carbone des panneaux solaires.