1er forum Enedis dÃ©diÃ© au raccordement des EnR au rÃ©seau de distribution dâ€™Ã©lectricitÃ© en Occitanie

La forte croissance des EnR est une réalité en Occitanie. Dans ce contexte dynamique, le 1er forum Enedis dédié au raccordement des énergies renouvelables au réseau de distribution d’électricité a réuni 110 producteurs le 29 juin dernier. Une journée d’échanges pour faire le point sur l’ensemble des problématiques liées à l’intégration des EnR dans le réseau !

Le 29 juin s’est tenu au domaine de Preissac à Castelmourou (31) le premier forum Enedis à destination des producteurs et mandataires porteurs de projets EnR en Occitanie. Cette journée d’échanges a réuni, autour de toutes les problématiques d’intégration des énergies renouvelables (EnR) au réseau, responsables et spécialistes Enedis, représentants des territoires, de la Direction Régionale Environnement Aménagement Logement et de RTE. Un événement d’envergure qui souligne la progression notable des EnR dans la production générale d’électricité, et la nécessité d’accompagner efficacement les nombreux acteurs occitans.

Un forum en Occitanie, place forte des EnR dans l’hexagone

En réponse au contexte actuel de forte croissance des projets de raccordement des producteurs d’énergie renouvelable au réseau de distribution d’électricité, et en cohérence avec les enjeux de transition énergétique, Enedis accompagne, avec ce forum dédié, la dynamique de la Région Occitanie dans le soutien des énergies renouvelables. L’Occitanie est la 3ème région de France en terme de puissance EnR installée (après les régions Grand Est et Hauts de France). La 2ème région de France en puissance installée solaire (après la Nouvelle-Aquitaine). Elle est également la 3ème région de France en puissance installée éolienne (après les régions Grand Est et Hauts de France). Ce forum a été co-construit par les 3 Directions Régionales de l’Occitanie : Nord MidiPyrénées, Midi-Pyrénées Sud, et Languedoc-Roussillon. Destiné aux producteurs haute et basse tension (HTA et BT), toutes filières de production confondues, il est le premier organisé par Enedis en Occitanie. Ce premier rendez-vous dédié a réuni 235 participants, dont 110 producteurs et 20 représentants des territoires. Des intervenants du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité haute tension RTE, associés à des experts Enedis nationaux, se sont joints aux nombreux intervenants métiers d’Enedis en régions pour offrir aux participants une information claire et détaillée.

Des informations techniques et règlementaires précises, feuille de route d’un raccordement efficace

L’objectif de ce forum était triple :

• Donner aux porteurs de projets et producteurs d’EnR des informations techniques et réglementaires claires sur leur processus de raccordement et le cadre règlementaire associé, tout en clarifiant l’organisation Enedis et RTE. Le but étant de faciliter l’insertion des EnR au réseau, et d’offrir plus de visibilité sur le nouveau S3REnR* (Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables) d’Occitanie, qui détaille les futures capacités de raccordement disponibles ainsi que les travaux prévus au sein des Postes Sources, pour permettre les raccordements à venir;

• Fluidifier le processus de raccordement des producteurs au réseau, grâce à une meilleure connaissance mutuelle des contraintes métiers à la fois côté producteurs et porteurs de projets, et côté Enedis;

• Permettre chez les producteurs exploitants une meilleure connaissance des impacts de l’insertion des EnR sur le réseau, et du pilotage réalisé par Enedis et RTE pour maintenir la sécurité, l’équilibre et la qualité de fourniture du réseau.

Permettre l’essor des énergies renouvelables : une mission au cœur des priorités d’Enedis

Initialement conçus pour acheminer l’énergie électrique depuis les sites de production centralisée vers les utilisateurs, les réseaux sont de véritables accélérateurs de la transition énergétique. Enedis est pleinement mobilisée autour du développement et de l’adaptation de son réseau pour intégrer l’arrivée massive des énergies renouvelables. Environ 90 % des nouvelles installations de production renouvelable se raccordent au réseau public de distribution, le plaçant ainsi au cœur des enjeux de cette transition majeure. Afin d’accompagner ce développement, Enedis met en place différents dispositif avec l’ambition de raccorder d’ici 2030, 1 million de producteurs d’énergies renouvelables en France.

*Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) Documents établis par RTE avec la contribution des gestionnaires de réseau de distribution, les S3REnR indiquent les développements structurants des réseaux de distribution et de transport nécessaires pour accueillir les objectifs fixés pour chaque région en matière de nouvelles installations de production renouvelables. Ils donnent de la visibilité aux porteurs de projet EnR en termes de coûts et de délais de raccordement, et permettent aux gestionnaires de réseau d’anticiper les ouvrages à réaliser. Cette visibilité est complétée par la publication sur le site Caparéseau de l’évolution des capacités d’accueil réservées aux EnR dans le cadre du S3REnR, vues de chaque poste source, incluant celles du réseau public de transport d’électricité.

Encadré

Quelques chiffres à retenir

En France, entre 2020 et 2021, près de 2 fois plus de nouveaux raccordements d’installations EnR en nombre et en puissance, dont 99% de photovoltaïque. Puissance totale EnR raccordées au réseau Enedis en Occitanie : 4628 MW (dont les filières principales : 58% en photovoltaïque, 26% d’éolien et 9% d’hydraulique).

Nombre d’installations EnR déjà raccordées au réseau Enedis en Occitanie : 90 851 installations raccordées, dont 99% de photovoltaïque => 16% des installations de production françaises sont en Occitanie, représentant 13% de la puissance totale raccordée.

Demandes de raccordement en cours : 39 509 projets en cours à l’échelle nationale, dont 7563 projets en cours de raccordement en Occitanie (représentant 1875 MW de puissance) => 19% du nombre de projets français en cours de raccordement sont en Occitanie