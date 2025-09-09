Statkraft France remporte un 4Ã¨meappel dâ€™offres CRE pour un projet solaire de 15,5 MWc Ã  Mourmelon-le-Grand (Grand-Est)

Statkraft France poursuit son dÃ©veloppement dans le solaire avec un nouveau succÃ¨s lors de la 8Ã¨me pÃ©riode de lâ€™appel dâ€™offres CRE Â« centrales au sol Â», organisÃ©e par le MinistÃ¨re de la Transition Ã©nergÃ©tique. Le projet photovoltaÃ¯que de Mourmelon-le-Grand, situÃ© en rÃ©gion Grand-Est, a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ© pour une puissance de 15,5 MWc, renforÃ§ant la prÃ©sence de Statkraft dans le dÃ©partement de la Marne. Ce succÃ¨s porte Ã prÃ¨s de 70 MWc la puissance totale remportÃ©e par Statkraft France sur les trois derniÃ¨res pÃ©riodes dâ€™appels dâ€™offres CRE Â« centrales au sol Â», en moins dâ€™un an. Â« Ce quatriÃ¨me succÃ¨s en moins dâ€™un an illustre notre capacitÃ© Ã proposer des projets compÃ©titifs, bien intÃ©grÃ©s localement et porteurs de valeur pour les territoires. Mourmelon-le-Grand est un bel exemple de notre ambition solaire en France Â» prÃ©cise SÃ©bastien Darche, Directeur du DÃ©veloppement et de lâ€™Exploitation de Statkraft France.

Statkraft France a remportÃ© trois autres Appel dâ€™Offres remportÃ©s depuis lâ€™automne 2024 :