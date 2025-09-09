Autonomie Ã©nergÃ©tique : Gergonne Industrie mise sur le stockage par batterie avec Storio Energy

Storio Energy, pionnier du stockage dâ€™Ã©nergie en BtoB, a dÃ©ployÃ© sa solution innovante de stockage d’Ã©nergie par batterie sur le site de Gergonne Industrie, producteur de rubans adhÃ©sifs techniques installÃ© Ã Oyonnax (Ain). Une batterie dâ€™une puissance de 550â€¯kW et dâ€™une capacitÃ© de 1,1â€¯MWhÂ ! Ce projet marque une nouvelle Ã©tape dans lâ€™engagement de lâ€™industriel Ã accÃ©lÃ©rer sa transition Ã©nergÃ©tique. Une batterie dâ€™une puissance de 550â€¯kW et dâ€™une capacitÃ© de 1,1â€¯MWhÂ !

Depuis 2020, le groupe Gergonne sâ€™affirme comme un acteur engagÃ© dans la transition Ã©nergÃ©tique. Lâ€™entreprise a dâ€™abord installÃ© sur son site dâ€™Oyonnax une centrale photovoltaÃ¯que au sol de 250 kWc en autoconsommation totale avant de porter progressivement sa capacitÃ© photovoltaÃ¯que Ã 1 MWc avec des installations en toiture et en ombriÃ¨res. Gergonne Industrie est membre du groupement dâ€™achat RONAX, qui fÃ©dÃ¨re une vingtaine dâ€™industriels de la plasturgie pour nÃ©gocier prÃ¨s de 150 GWh/an dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ©. Son PDG, Michel Gergonne, prÃ©side la Commission Ã‰nergie du groupement, Å“uvrant Ã la mutualisation des achats et Ã lâ€™optimisation Ã©nergÃ©tique pour lâ€™ensemble des adhÃ©rents.

Un projet de stockage par batterie pour complÃ©ter le dispositif

En juin 2025, Storio Energy installe une batterie 550â€¯kW / 1,1â€¯MWh, de technologie LFP (lithium fer phosphate), composÃ©e de 5 modules PowerStack de la marque Sungrow. PilotÃ©e par Storio Energy grÃ¢ce Ã sa plateforme EMS (Energy Management System), lâ€™intÃ©gration de la batterie permet Ã Gergonne Industrie de valoriser son surplus de production photovoltaÃ¯que, auparavant perdu, en lâ€™autoconsommant, notamment les week-ends lorsque la consommation est faible. Elle contribue aussi Ã lisser les pointes de consommation (peak shaving), rÃ©duisant ainsi la puissance souscrite et les coÃ»ts liÃ©s Ã lâ€™utilisation du rÃ©seau (TURPE). De plus, le systÃ¨me optimise la consommation Ã©nergÃ©tique du site en stockant lâ€™Ã©lectricitÃ© en heures creuses pour la restituer en heures pleines. Lorsque les besoins internes sont couverts, la batterie participe Ã la stabilisation du rÃ©seau, via lâ€™effacement de consommation et les services systÃ¨me (aFRR ou rÃ©serve secondaire). Cet ensemble de services et de revenus permet dâ€™assurer un retour sur investissement rapide pour le projet.

Â«Â DÃ©velopper notre autonomie, maÃ®triser nos coÃ»ts, et valoriser notre flexibilitÃ©Â Â»

“La batterie joue un rÃ´le triple vis-Ã -vis de notre site : amÃ©lioration de lâ€™autoconsommation photovoltaÃ¯que, optimisation de notre contrat de fourniture, et rÃ©duction de la puissance souscrite par le lissage des appels de puissance. Le stockage par batterie sâ€™inscrit dans le prolongement de notre stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique : dÃ©velopper notre autonomie, maÃ®triser nos coÃ»ts, et valoriser notre flexibilitÃ© ” confie Michel Gergonne, CEO de Gergonne SAS. Â Le tableau de bord Ã©nergÃ©tique donne la visibilitÃ© en temps rÃ©el des flux dâ€™Ã©lectricitÃ© et des Ã©conomies rÃ©alisÃ©es grÃ¢ce Ã la batterie. Sur une semaine type, trois modes de fonctionnement sont observÃ©s : le lissage des pointes de puissance pour maintenir la consommation sous la puissance souscrite, la gestion dynamique charge/dÃ©charge en heures creuses et heures pleines en semaine, et la valorisation du surplus photovoltaÃ¯que le week-end, avec stockage de lâ€™excÃ©dent de production dans la batterie pour autoconsommation diffÃ©rÃ©e en soirÃ©e. La batterie permet au site de rÃ©duire de 15% le coÃ»t complet de sa fourniture en Ã©lectricitÃ©.

EncadrÃ©Â

CaractÃ©ristiques techniques du systÃ¨me