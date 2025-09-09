Nomination : un nouveau Directeur DÃ©veloppement pour VSB France

VSB France, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ© Ã partir dâ€™Ã©nergies renouvelables, annonce la nomination de JÃ©rÃ´me PagÃ¨s comme nouveau Directeur DÃ©veloppement. ObjectifÂ : renforcer la position de lâ€™entreprise sur le marchÃ© europÃ©en des Ã©nergies renouvelablesÂ !

JÃ©rÃ´me PagÃ¨s (50 ans) est diplÃ´mÃ© de Toulouse Business School Education en tant que Cadre Technique ChargÃ© dâ€™affaires. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© indÃ©pendant en dÃ©but de carriÃ¨re, JÃ©rÃ´me PagÃ¨s devient responsable de projets Ã©oliens chez EDF Energies Nouvelles, puis chez Alstom Wind quâ€™il quitte en 2010 pour occuper un poste de responsable dÃ©veloppement Sud France chez Abo Wind. En 2013 il y devient Directeur DÃ©veloppement Multi Ã©nergies. En juin 2020 il intÃ¨gre SolvÃ©o Energies comme Directeur DÃ©veloppement PhotovoltaÃ¯que. Il occupait depuis novembre 2023 le poste de Directeur DÃ©veloppement PhotovoltaÃ¯que chez Devâ€™EnR.

DÃ©sormais Directeur DÃ©veloppement et membre actif du ComitÃ© de Direction de VSB France, JÃ©rÃ´me PagÃ¨s est rattachÃ© directement au Directeur/GÃ©rant MaÃ«l Lagarde. Il pilote une Ã©quipe de 40 collaborateurs et collaboratrices rÃ©partis sur lâ€™ensemble des sites de VSB France. JÃ©rÃ´me PagÃ¨s est basÃ© Ã Toulouse.Â Â« Je suis dans les Ã©nergies renouvelables depuis 25 ans. Le mÃ©tier de dÃ©veloppeur a fortement Ã©voluÃ© avec le temps. Professionnalisme et expertise sont devenus des qualitÃ©s essentielles pour porter des projets de territoire. De par mon parcours, jâ€™ai accompagnÃ© les Ã©quipes au changement, Ã la mise en place dâ€™outils de pilotage et de dÃ©veloppement de compÃ©tences. Je suis aujourdâ€™hui heureux de rejoindre VSB Ã©nergies nouvelles, et poursuivre mon engagement dans le dÃ©veloppement du mix Ã©nergÃ©tique avec une Ã©quipe inscrite dans la bi-Ã©nergie Â» confie JÃ©rÃ´me PagÃ¨s. Â« La nomination de JÃ©rÃ´me PagÃ¨s sâ€™inscrit pleinement dans notre stratÃ©gie de croissance en France et dans notre ambition de renforcer notre position sur le marchÃ© europÃ©en des Ã©nergies renouvelables. Son expertise et son leadership seront des atouts prÃ©cieux pour dÃ©velopper des projets durables et ancrÃ©s dans les territoires Â» conclut Felix Grolman, PDG de VSB Group.