Energie Verte : Nhood France annonce son partenariat avec Origo pour lâ€™achat de certificats dâ€™origine

Nhood France accompagne ses clients propriétaires et foncières à s’engager dans la transition énergétique en proposant et mettant en œuvre des objectifs ambitieux : alimenter 100% des actifs gérés en France avec de l’électricité d’origine renouvelable et réduire leur consommation énergétique.

Nhood France a décidé de travailler avec Origo, société lyonnaise spécialisée dans l’accès à l’énergie verte, pour acheter ses certificats d’origine, en lien avec Auchan Energie. S’inscrivant dans la stratégie de Nhood de proposer à ses clients propriétaires des solutions à triple impact positif « People/Planet/Profit », cette démarche vise à augmenter l’utilisation des énergies renouvelables dans le mix énergétique des actifs gérés et ainsi réduire leur consommation d’énergie générale.

Environ 40 000 Mwh par an d’EnR française

Ce contrat signé pour 3 ans, prévoit notamment l’utilisation d’environ 40 000 Mwh par an en énergie hydraulique, solaire et éolienne française, qui alimenteront 56 galeries marchandes et 4 sites de bureaux gérés par Nhood France, soit un total de plus de 250 000 m2. Assya Guettaf, Leader RSE Nhood France, explique « Chez Nhood, nous voulons transformer les sites qui nous sont confiés en lieux de vie durables. Ce contrat avec Origo est l’un des leviers concrets au service de cette ambition. Sur le volet énergétique, nous travaillons aussi à la réduction des consommations énergétiques, notamment par des choix d’investissements ciblés et un meilleur pilotage des installations ».

Un exemple à suivre

Fanchon Dufau, Responsable Grands Comptes chez Origo ajoute que « L’engagement de Nhood à consommer de l’électricité issue de sources renouvelables est un exemple à suivre. Aujourd’hui seuls 10,9% de la consommation d’électricité en France est volontairement couverte par de l’électricité issue de source renouvelable (Vs 26% en moyenne en Europe). Origo est fière d’accompagner Nhood dans sa démarche ».