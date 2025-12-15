SPIE signe un accord-cadre europÃ©en avec Tesla pour le dÃ©ploiement de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (BESS)

SPIE annonce la signature dâ€™un accord-cadre europÃ©en avec Tesla portant sur la rÃ©alisation de projets de systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie par batterie (Battery Energy Storage Systems â€“ BESS). Cet accord, dâ€™une durÃ©e de trois ans renouvelable, sâ€™applique Ã lâ€™ensemble des filiales europÃ©ennes du groupe SPIE disposant dâ€™expertises pour lâ€™installation de BESS et renforce la coopÃ©ration initiÃ©e entre les deux entreprises Ã travers plusieurs projets dÃ©jÃ menÃ©s ou en cours en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Il illustre la capacitÃ© du groupe SPIE Ã piloter des projets stratÃ©giques grÃ¢ce Ã une organisation projet structurÃ©e.

Le stockage dâ€™Ã©nergie est un maillon essentiel de la transition Ã©nergÃ©tique, permettant de mieux intÃ©grer la production issue des parcs Ã©oliens et solaires et de stabiliser les rÃ©seaux Ã©lectriques. En sâ€™appuyant sur les solutions Tesla Megapack, SPIE interviendra sur un pÃ©rimÃ¨tre de prestations techniques Ã haute valeur ajoutÃ©e, incluant lâ€™ingÃ©nierie, la rÃ©alisation du Balance of Plant (BoP), la connexion aux rÃ©seaux haute et moyenne tension, lâ€™installation dâ€™Ã©quipements auxiliaires (systÃ¨mes de sÃ©curitÃ©, Ã©clairage, dÃ©tection incendie, vidÃ©osurveillance) et la mise en service des installations. Lâ€™accord-cadre permettra de standardiser les conditions juridiques et opÃ©rationnelles pour lâ€™ensemble des projets Megapack europÃ©ens installÃ©s par SPIE. Il couvre aujourdâ€™hui des activitÃ©s menÃ©es en France, et ouvre la voie Ã de nouvelles opportunitÃ©s dans dâ€™autres pays, notamment en Pologne et en Allemagne, oÃ¹ les filiales du groupe disposent dÃ©jÃ de compÃ©tences reconnues pour ce type de projets.

Des rÃ©fÃ©rences solides dans un secteur en pleine expansion

SPIE a dÃ©jÃ contribuÃ©, ou contribue actuellement, Ã plusieurs projets emblÃ©matiques de stockage dâ€™Ã©nergie intÃ©grant la technologie Tesla Megapack, parmi lesquels :

Ville-sur-Haine (Belgique) â€“ prestations dâ€™installation dâ€™un systÃ¨me de 50MW/200MWh (53 Megapack), fourniture du BoP et de la connexion 150 kV au rÃ©seau public ;

Vlissingen (Pays-Bas) â€“ participation au projet Â« Mufasa Â», futur plus grand parc BESS des Pays-Bas (372 Megapack, 1,4 GWh) ;

DÃ©partement de lâ€™Eure (France) â€“ installation dâ€™une unitÃ© de BESS de 100 MW/200MWh incluant la crÃ©ation dâ€™un poste Ã©lectrique 90 kV permettant la connexion au rÃ©seau de RTE. DÃ©but des travaux septembre 2025 pour une mise en service fin 2026.

Une contribution Ã la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne

Ces rÃ©alisations positionnent SPIE comme un acteur clÃ© du stockage dâ€™Ã©nergie en Europe, capable de mobiliser des expertises multi-pays et dâ€™assurer une exÃ©cution homogÃ¨ne dans le respect des standards internationaux les plus exigeants. En unifiant ses pratiques Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne, SPIE renforce sa capacitÃ© Ã accompagner ses clients dans la dÃ©carbonation de leurs infrastructures et Ã soutenir lâ€™essor dâ€™un mix Ã©nergÃ©tique plus flexible et rÃ©silient. Â« Cet accord illustre la confiance dâ€™un acteur mondial majeur de lâ€™Ã©nergie dans les compÃ©tences techniques et lâ€™organisation paneuropÃ©enne de SPIE. Nous avons dÃ©veloppÃ© la collaboration entre nos filiales avec un partage systÃ©matique des expÃ©riences, qui nous permet de capitaliser sur nos expertises nationales. En combinant notre savoir-faire industriel, notre prÃ©sence locale et cette intelligence collective, nous contribuons activement Ã la construction d’un modÃ¨le Ã©nergÃ©tique plus durable, fondÃ© sur la fiabilitÃ©, la performance et la sobriÃ©tÃ© Â» confie Tobias Zaers, directeur du dÃ©veloppement commercial et du marketing chez SPIE.