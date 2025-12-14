Certisolis sort le carton rouge contre DMEGC Solar et ses panneaux Ã©ligibles Ã  la TVA Ã  5,5%

Retirer un certificat, câ€™est une premiÃ¨re pour CertisolisÂ ! Et cela tombe sur le fabricant chinois DMEGC qui se voit retirer quatre panneaux DM500 de la liste des modules estampillÃ©s TVA Ã 5,5%. DMEGC fait amende honorable et reconnaÃ®t son erreur. Une affaire qui va cependant contraindre Certisolis Ã durcir les rÃ¨gles et multiplier les Â«Â factory inspectionsÂ Â»Â !

Â«Â Sur les prÃ¨s de 6000 certificats dÃ©livrÃ©s depuis 13 ans, il sâ€™agit de la premiÃ¨re fois que je retire un certificat. Â Cela nâ€™est donc pas anodin. Lâ€™erreur Ã©tait indÃ©tectable. Je leur en veuxÂ Â». Franck Barruel, CEO de Certisolis, ne cache pas son agacement devant cette erreur manifeste du groupe DMEGC qui est parmi celui qui compte le plus grand nombre de bilans carbone effectuÃ©s Ã ce jour. Difficile dans ce cas de plaider la naÃ¯vetÃ©Â !

Â«Â Nous avons reconnu nos fautes, nous en sommes dÃ©solÃ©sÂ Â»

Lâ€™information est venue de plusieurs sources. GrÃ¢ce Ã ses experts et ses process pointus, Certisolis a ainsi pu confirmer un problÃ¨me sur la traÃ§abilitÃ© des produits et des composants au sein de certaines usines DMEGC. AprÃ¨s enquÃªte, Certisolis nâ€™a pas hÃ©sitÃ© Ã retirer la certification dans le respect de la lÃ©gislation. En termes de volumes de modules, 5 MW soit dix containers dÃ©livrÃ©s sur le marchÃ© franÃ§ais sont concernÃ©s. Â«Â Nous avons reconnu nos fautes, nous en sommes dÃ©solÃ©s. Notre dÃ©sir est dâ€™Ãªtre totalement transparent. Nous avons certainement Ã©tÃ© trop vite pour sortir ces modules dans un marchÃ© trÃ¨s concurrentiel qui nous pousse. Nous allons rÃ©parer cela trÃ¨s vite et solliciter notre usine indonÃ©sienne. Nous allons dÃ©poser un nouveau dossier trÃ¨s vite. Mon objectif est que DMEGC sorte grandi de cette Ã©preuveÂ Â» confie Mehdi Boudal, directeur commercial France, Afrique et Moyen-Orient.

Â«Â Mon obsession est queÂ lâ€™industrie franÃ§aise et europÃ©enne du photovoltaÃ¯que sâ€™en sorteÂ Â»

Aujourdâ€™hui, câ€™est la guerre Ã celui qui va le plus vite dans le business du solaire pour sâ€™octroyer des parts de marchÃ©. Â«Â DÃ¨s quâ€™une opportunitÃ© se prÃ©sente, les industriels se pressent, aux abois, pour coller au marchÃ©. Lâ€™Etat a aussi une part de responsabilitÃ© avec la filiÃ¨re en proposant cette certification pendant lâ€™Ã©tÃ©. Il incite Ã la rapiditÃ© et aux malfaÃ§onsÂ Â» poursuit Franck Barruel dont lâ€™obsession est que Â«Â lâ€™industrie franÃ§aise et europÃ©enne du photovoltaÃ¯que sâ€™en sorte face Ã une concurrence extrÃªmement dureÂ Â». Suite Ã cette affaire DMEGC, Certisolis va dÃ©sormais accentuer les contrÃ´les. Â«Â Je vais contrÃ´ler tout le monde avec lâ€™accord de la DGE (Direction gÃ©nÃ©rale des Entreprises. Nous allons rajouter des inspections dâ€™usines en Chine et ailleurs. Nous allons tout faire pour protÃ©ger ce marchÃ©, qui plus est, dans le contexte du rÃ¨glement europÃ©en pour une industrie Â« zÃ©ro net Â» NZIA (Net-Zero Industry Act)Â Â» confirme Franck Barruel.

Une nouvelle rÃ©fÃ©rence dâ€™un fabricant chinois devrait sortir dans quelques jours

Dans ce marchÃ© du module Ã©ligible Ã la TVA Ã 5,5%, lâ€™alsacien Voltec Solar rompu Ã lâ€™exercice du bilan carbone, avait dÃ©gainÃ© le premier avec quatre panneaux en conformitÃ©. Avec succÃ¨sÂ ! Suivi quelques jours Ã peine plus tard par DMEGC, puis Jinko avec un panneau Ã©galement Ã©ligible. Une nouvelle rÃ©fÃ©rence dâ€™un fabricant chinois devrait sortir dans quelques jours. Pour lâ€™heure, Voltec Solar dispose dâ€™un petit couloir de nage pour Ãªtre prophÃ¨te en son pays. De son cÃ´tÃ© DMEGC sâ€™est rapprochÃ© de ses clients sur le terrain. Â«Â Nous allons les aider Ã passer ce moment difficile. Nous sommes Ã leur cÃ´tÃ©. Nous allons rembourser la diffÃ©rence de TVA entre 20 et 5,5%. Maintenant, jâ€™espÃ¨re pouvoir livrer des modules certifiÃ©s Ã la fin du premier trimestre 2026Â Â» explique Medhi Boudal. A cette heure, aucun nouveau dossier DMEGC nâ€™a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©â€¦ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â