La commune de Corbas et HORNET ENERGIES – groupe EH2 inaugurent les ombriÃ¨res du Parc de Loisirs

Le 17 dÃ©cembre 2025, la commune de Corbas et HORNET ENERGIES â€“ Groupe EH2 inaugurent la centrale photovoltaÃ¯que sur ombriÃ¨res du parking du Parc de Loisirs. Mise en service le 10 dÃ©cembre, cette centrale photovoltaÃ¯que en ombriÃ¨res porte sur une puissance de 500 kWc qui produira 600MWh/an, soit la consommation annuelle de 300 habitants,

La commune de Corbas a retenu HORNET ENERGIES – Groupe EH2 en juillet 2024 pour dÃ©velopper, construire, financer et exploiter cette centrale. Cette sÃ©lection sâ€™est faite dans le cadre dâ€™un appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt lancÃ© courant 2023 par la commune de Corbas avec lâ€™appui du SIGERLY. Le chantier sâ€™est dÃ©roulÃ© entre juillet et novembre 2025. Une installation qui participe de la crÃ©ation de valeur pour le territoire au travers de la redevance versÃ©e Ã la commune de Corbas et des contrats confiÃ©s par HORNET ENERGIES â€“ Groupe EH2 Ã des entreprises du RhÃ´ne ou des dÃ©partements limitrophes qui reprÃ©sentent 90% du montant total de lâ€™investissementÂ !

Â«Cette rÃ©alisation illustre parfaitement la vocation du groupe EH2 qui accompagne les collectivitÃ©s et les entreprises dans la transition Ã©nergÃ©tique. Avec cette centrale, ce sont 600MWh/an dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable qui seront produits ce qui correspond Ã la consommation permettant de parcourir 4 000 000 km soit ce que parcourent en moyenne 200 vÃ©hicules par an. A un moment oÃ¹ lâ€™Ã©lectrification de nos usages est indispensable Ã la fois pour des raisons environnementales et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, ces ombriÃ¨res viendront rappeler quotidiennement aux usagers du parking que rÃ©duire notre dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles est possible ! Â» souligne Mathieu Van Haesebroeck, co-fondateur du Groupe EH2.