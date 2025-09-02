Fiche dâ€™information PVPS de l’AIE : Ã©tat de lâ€™art du photovoltaÃ¯que intÃ©grÃ© au vÃ©hicule

La fiche dâ€™information de la tÃ¢che 17 sur le photovoltaÃ¯que intÃ©grÃ© au vÃ©hicule (VIPV) dÃ©crit comment la technologie photovoltaÃ¯que intÃ©grÃ©e aux vÃ©hicules peut considÃ©rablement renforcer la durabilitÃ© du transport Ã©lectrique. Le VIPV rÃ©duit la dÃ©pendance Ã lâ€™Ã©gard de la recharge sur le rÃ©seau en produisant de lâ€™Ã©lectricitÃ© propre Ã bord, en rÃ©duisant les Ã©missions de COâ‚‚ et en amÃ©liorant lâ€™autonomie des vÃ©hicules.

Les vÃ©hicules Ã©lectriques solaires efficaces peuvent atteindre une consommation aussi faible que 9 kWh/100 km, et des modÃ¨les comme Lightyear 0 peuvent parcourir jusquâ€™Ã 4 500 km par an grÃ¢ce Ã la seule Ã©nergie solaire. La rÃ©duction des coÃ»ts favorise lâ€™adoption, les coÃ»ts des panneaux VIPV devant tomber en dessous de 1 $/Wc, ce qui rend lâ€™Ã©nergie solaire embarquÃ©e Ã©conomiquement compÃ©titive.

Les applications dans les camions et les bus montrent dÃ©jÃ des rendements prometteurs, et les progrÃ¨s techniques, notamment lâ€™efficacitÃ© des cellules tandem et lâ€™intÃ©gration flexible des panneaux, ouvrent la voie Ã une adoption plus large sur le marchÃ©. La fiche dâ€™information met lâ€™accent sur le rÃ´le du VIPV dans la rÃ©duction des besoins en infrastructures, son potentiel dans tous les modes de transport et les efforts continus pour optimiser lâ€™efficacitÃ© du systÃ¨me.

iea-pvps.org/fact-sheets/fs-t17-vipv-status-perspectives/