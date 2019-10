SPIE amÃ©nage la plus importante centrale photovoltaÃ¯que de Hongrie

En collaboration avec son partenaire de consortium Bejulo, SPIE, Leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a remporté un contrat pour l’aménagement d’une centrale photovoltaïque de 22,7 MW et 33 hectares à Bükkábrány. Plus grande ferme solaire de Hongrie, celle-ci se situe au nord du pays. Le contrat couvrait l’intégralité du processus, de la planification à la mise en service.

La phase de planification a débuté en juin 2018 et a duré près de trois mois. En février 2019, après un temps de réalisation record de seulement cinq mois, le site a pu entamer son test d’exploitation de deux mois. « Durant la phase de test, nous avons recueilli de nombreuses informations importantes sur la centrale photovoltaïque. La production d’énergie observée étant conforme à nos attentes, nous avons pu boucler le test d’exploitation dans les délais, en mars », explique Gábor Némon, chef de projet chez SPIE en Hongrie. Au cours de l’essai d’exploitation, la centrale solaire de 22,7 MW a alimenté la mine à ciel ouvert de Mátrai à Bükkábrány, une ville située à environ 150 km à l’est de Budapest, et a ainsi permis au fournisseur d’énergie de faire d’importantes économies. La phase de test validée, l’énergie produite alimente désormais le réseau public.

Une relation de confiance

Installée pour le compte du fournisseur d’énergie hongrois Mátrai Eromu Zrt, la centrale photovoltaïque, qui représente un investissement de 16 millions d’euros environ, est composée de 64 000 panneaux solaires polycristallins d’une puissance nominale de 355 watts chacun. Grâce à sa puissance et sa capacité de production élevées, cette centrale « verte » pourrait, par exemple, alimenter 6 500 foyers en électricité. Outre SPIE et Bejulo, dix autres partenaires ont participé à ce projet. « En tant que membre éminent du consortium, il était particulièrement important pour nous d’assurer le bon déroulement des travaux et de respecter les délais. L’un des défis propres à ce projet était de gérer une équipe réunissant quatre nationalités différentes : il fallait faire attention aux éventuels malentendus dans la communication », souligne Gábor Némon. « Ce projet a été très intéressant pour nous : nous avons pu illustrer nos compétences dans le domaine des travaux techniques intégrés et nous imposer comme un fournisseur de services professionnel et efficace auprès de nos clients. »

Premiers pas vers la transition énergétique

L’aménagement de cette centrale photovoltaïque est un pas important dans la production d’énergie renouvelable en Hongrie. « L’approvisionnement énergétique de la Hongrie repose encore sur des modes de production d’électricité traditionnels. Nous sommes donc très fiers d’être impliqués dans ce programme crucial », conclut Gábor Némon.