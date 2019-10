Espagne : la fin de lâ€™impÃ´t sur le soleil catalyse lâ€™autoconsommation avec 1 MW installÃ© quotidiennement

D’après le magazine espagnol Energias renovables et selon une estimation de l’Union espagnole du photovoltaïque (UNEF), qui a présenté son bilan annuel pour 2018 et a avancé ses prévisions pour 2019, 262 mégawatts d’énergie solaire photovoltaïque (PV) ont été installés l’an dernier en Espagne (3 à 4 GW attendus en 2019). Parmi ces 262 MW, 236 MW l’ont été via des installations solaires en autoconsommation, dans les fermes, les bâtiments industriels, les immeubles de bureaux, les maisons unifamiliales, les hôtels, les grands centres commerciaux, etc. Pour 2019, dans le nouveau cadre réglementaire libéralisé, sans les barrières du RD 900/2015 – celui qui a établi la taxe sur le soleil – et à part d’autres obstacles techniques et administratifs, l’UNEF s’attend à une croissance à un rythme soutenu et évalue le marché de l’autoconsommation entre 300 et 400 MW. Soit environ un MW installé… chaque jour. Mais l’UNEF a également averti par la voix de José Donoso, son président, également fraîchement élu à la présidence du Global Solar Council : “Il est nécessaire de compléter la réglementation détaillée de la compensation des excédents et de l’autoconsommation collective et la mise en place du registre d’autoconsommation, ainsi que celle de la connexion réseau des procédures relatives aux installations d’autoconsommation et, en particulier, celles sans excédent “.