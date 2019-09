In Sun We Trust : 80 CollectivitÃ©s partenaires et plus de 12 millions de FranÃ§ais couverts par la plateforme

In Sun We Trust, tiers de confiance digital du photovoltaïque chez les particuliers, vient de signer sa 80ème convention de partenariat avec une collectivité. La technologie unique d’In Sun We Trust est ainsi accessible par plus de 12 millions de Français qui peuvent simplement et gratuitement connaître le potentiel de production photovoltaïque de leur toiture avec une marge d’erreur de seulement 3%. Ce faisant, la start-up et ses collectivités partenaires entendent favoriser le déploiement de la filière photovoltaïque.

Créer un cadastre solaire pour accélérer le déploiement du photovoltaïque

Alors que les pouvoirs publics encouragent de plus en plus les particuliers à investir dans le photovoltaïque, force est de constater que le marché peine encore à décoller. A l’origine de cette situation, un secteur gangréné par les pratiques d’éco-délinquants (environ 10 000 arnaques par an soit près d’une installation sur deux) qui découragent les particuliers d’investir dans le solaire. Pour répondre à cette problématique, 80 collectivités françaises ont noué un partenariat stratégique avec In Sun We Trust. Leurs objectifs : permettre à leurs administrés d’éviter les arnaques en mettant à leur disposition tout l’accompagnement nécessaire, à chaque étape de leur projet, pour qu’ils passent le cap du photovoltaïque en toute sécurité. Concrètement, la start-up a déployé pour chaque commune partenaire un « cadastre solaire » permettant à chaque habitant d’estimer précisément la capacité de production de sa toiture et un service de mise en relation avec un réseau d’installateurs agréés.

Une technologie unique de simulation ultra précise du potentiel solaire des particuliers

La technologie développée en propre par les équipes d’In Sun We Trust permet de simuler la production photovoltaïque de n’importe quelle toiture avec une marge d’erreur de 3% seulement. Pour atteindre ce niveau de précision unique, la start-up exploite et développe une technologie issue de Mines Paris Tech qui croise les données Météo France, de la Nasa ou encore de l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière). La simulation prend ainsi en compte tous les éléments potentiels qui diminueraient la production électrique tels que : micro-climats, inclinaison, orientation, effets d’ombrage, (bâtiment, relief…), etc.

La production de la toiture et la consommation du foyer sont ensuite comparées pour obtenir le taux d’autoproduction assurée par les panneaux solaires. La startup analyse précisément les données de consommation d’électricité réelle heure par heure du foyer (électroménager, surface habitable, nombre d’habitants). In fine, grâce à sa technologie, In Sun We Trust est aujourd’hui le seul acteur de la filière capable d’apporter une transparence totale du retour sur investissement pour les particuliers souhaitant s’engager dans un projet solaire.