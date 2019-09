SpÃ©cialiste du solaire off grid en Afrique, Azuri dans le top 100 des entreprises les plus dynamiques du Royaume-Uni

Azuri Technologies figure dans le classement du Sunday Times Hiscox Tech Track 100, qui classe les entreprises du secteur des technologies, des médias et des télécoms à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni. Azuri est au cœur du boom du solaire off grid en Afrique. Détails !

Le classement annuel du Sunday Times Tech Track 100 Hiscox classe la plus forte croissance des sociétés privées de Grande-Bretagne par la croissance des ventes (% par an) au cours des trois dernières années. Classé 42ème, Azuri ouvre la voie à l’accès à l’énergie de nouvelle génération en Afrique. L’application innovante de Azuri qui combine l’énergie solaire à la technologie de paiement mobile permet aux familles africaines hors réseau d’avoir accès auxtechnologies numériques modernes, l’éclairage LED propre et la télévision par satellite pour la première fois. Plus de 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne ne disposent pas encore accès à l’électricité.

Depuis son lancement en 2012, Azuri est l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’éclairage et de télévision à énergie solaire fonctionnant à la carte au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Nigéria. À ce jour, la société qui figure parmi les sociétés privées les plus performantes du Royaume-Uni a vendu plus de 150 000 systèmes et la récente injection de capital de 26 millions de dollars US dirigée par la société du groupe Fortune 500, Marubeni, avec une participation supplémentaire des actionnaires existants, dont la société FTSE 250, IP Group plc. permettra à Azuri d’étendre ses activités sur les territoires actuels et au-delà.

De l’éclairage solaire domestique à la télévision par satellite, des solutions Azuri conçues offrent des performances de classe mondiale à un prix abordable pour les clients hors réseau à travers l’Afrique. La vision de Azuri est de créer un terrain de jeu de niveau où tous les consommateurs africains peuvent accéder et de bénéficier de l’économie numérique, où qu’ils vivent. «Après plusieurs années de croissance soutenue, Azuri est ravi d’être reconnu comme faisant partie du Sunday Times Hiscox Tech Track 100. Cette croissance reflète un secteur en pleine expansion et une demande croissante des consommateurs africains pour une énergie propre abordable et l’accès à la technologie moderne qui change la vie » , a commenté Simon Bransfield-Garth, PDG de Technologies Azuri.

L’inclusion dans la Tech Track 100 poursuit les succès remportés au cours des 12 derniers mois pour Azuri, notamment son nom dans CleanTech 100, la liste FT1000 des sociétés connaissant la plus forte croissance en Europe et les Financial Innovation Awards pour ses solutions innovantes en technologies propres. Azuri est l’une des quatre seules sociétés basées à Cambridge à figurer dans le classement du classement Tech Track 100.