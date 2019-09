Esdec acquiert IronRidge et Quick Mount PV

Avec l’acquisition d’ IronRidge et de Quick Mount PV, Esdec crée le plus grand groupe de fixation de modules solaires aux États-Unis. Création d’un géant de la fixation solaire !

Esdec, l’un des leaders mondiaux de fixation de module PV sur toiture fournisseur de solutions de montage, vient d’acquérir IronRidge et Quick Mount PV, leaders dans la conception, l’ingénierie et la fabrication de matériel de montage pour les marchés résidentiels et commerciaux des États-Unis. L’ajout d’IronRidge et de Quick Mount PV au groupe Esdec, EcoFasten, crée le plus grand groupe de systèmes de montage solaire aux États-Unis représentant plus de 60% du marché résidentiel. Le groupe combiné génère des revenus de plus de 250 millions de dollars par an. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Esdec l’européen prend le leadership américain

IronRidge et Quick Mount PV conservent leurs équipes dirigeantes et leur personnel et continuent à fonctionner comme entités distinctes avec des lignes de produits et des canaux de vente uniques. Les deux sociétés conserveront également leurs marques indépendantes en devenant « An Esdec Company ». « IronRidge et Quick Mount PV sont des marques bien connues et respectées, réputées pour leur innovation, leur qualité et leur service clientèle », a déclaré Stijn Vos, PDG d’Esdec. « Ils ont joué un rôle clé en adaptant l’industrie solaire américaine à son niveau actuel, et notre investissement ajoute à la profondeur du capital et Capacités de R & D nécessaires pour mener la prochaine phase de croissance massive de l’industrie. Nous accueillons IronRidge et Quick Mount PV dans la famille Esdec et avons hâte de travailler avec elles. »

Esdec est l’un des plus importants fournisseurs de fixation solaire sur toit en Europe, et ces acquisitions catapultent la société au rang de leader du marché américain. Connu pour son state of the art, son centre d’innovation, sa force de R&D et son portefeuille de la propriété intellectuelle, Esdec permettra à IronRidge, Quick Mount PV et EcoFasten d’investir plus lourdement et plus efficacement dans le développement de nouveaux produits. La capacité photovoltaïque américaine devant plus que doubler au cours des cinq prochaines années, le portefeuille équilibré du groupe Esdec fournit aux installateurs et aux distributeurs la certitude dont ils ont besoin pour leurs approvisionnements, malgré des environnements réglementaires et commerciaux incertains.

Un partenariat pour une expansion massive

«Esdec a acquis trois leaders différents sur le marché américain parce que nous élevons chacun la barre des performances uniques et une expérience client unique », a déclaré Rich Tiu, PDG d’IronRidge, basé à Hayward, CA. « Nous avons maintenant la possibilité de profiter du portefeuille de chacun ainsi qu’Esdec, tout en restant centré sur nos voies d’innovation uniques. ” « L’industrie solaire américaine est l’une des plus fortes au monde et le matériel solaire est un outil essentiel dans cette croissance. Rejoindre Esdec nous aidera à poursuivre notre expansion en nous fournissant les ressources d’une société mondiale tout en maintenant notre indépendance », a déclaré Yann Brandt, PDG de Quick Mount PV. « L’équipe de Quick Mount PV souhaite rejoindre la force des capacités d’innovation d’Esdec et tirer parti des possibilités offertes par les économies d’échelle. Les installateurs solaires pourront maintenant obtenir leur support de fixation provenant d’une seule famille d’entreprises pour permettre leur expansion massive. ”

Depuis sa création par un groupe d’installateurs en 2004, Esdec est devenu l’un des leaders sur me marché européen dans les systèmes de fixation sur toitures résidentiels et commerciaux. Esdec est entré sur le marché américain en Septembre 2018 et a acquis EcoFasten en novembre 2018. Basée aux Pays-Bas, la stratégie de croissance d’Esdec, tant par le biais d’acquisitions que par la croissance interne, lui a permis de gagner de fortes parts de marché dans plusieurs pays du monde.