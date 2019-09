Forum EnerGaÃ¯a : face Ã  l’urgence, rassemblons les Ã©nergies les 11 et 12 dÃ©cembre 2019 Ã  Montpellier

Il est urgent d’agir ! Un nouvel élan écologique souffle en France et à l’international : les interventions remarquées de la jeune Greta Thunberg, le résultat des dernières élections européennes, les mouvements anti-avion (flygskam) ou encore les décisions prises au G7 pour sauver la forêt amazonienne en témoignent. Le comportement de chacun de nous pèse sur l’environnement, et nous en sommes de plus en plus conscients. Il est urgent d’agir, et ceci à tous les niveaux. Le Forum EnerGaïa réunit les outils qui permettent ce changement.

Une dimension internationale

La dimension de plus en plus internationale d’EnerGaïa est un atout indéniable pour les professionnels de la filière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Du côté des organisateurs, on s’attend à une augmentation du nombre des exposants d’au moins 15 % (162 en 2018). Dans le même temps, les visiteurs pourront assister à plus de 50 conférences, ateliers, tables rondes et pitchs. Cette savante confrontation entre le monde des affaires et les porteurs de projets concrets explique la qualité du Forum et l’enthousiasme des participants. Pour les professionnels de la filière des énergies renouvelables, il n’y a plus de doute : en 2019, le Forum EnerGaïa sera l’événement qui saura répondre à la nécessité d’agir. Deux jours à inscrire dès maintenant dans son agenda pour ne pas manquer ce carrefour d’actions déterminant pour l’avenir.

